Ev Hanımlarının Bilmediği Kek Sırrı Ortaya Çıktı! Kabarma Garantili Tarif

🥧 KABARMA GARANTİLİ KEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

🔹 Yumurta ve Şekeri Uzun Süre Çırpın!

Kekinizin kabarmasını istiyorsanız, yumurta ve şekeri en az 5 dakika boyunca mikserle çırpmanız gerekiyor. Bu işlem, karışımın çok daha fazla hava almasını ve kekin içinin yumuşacık olmasını sağlar.

🔹 Unu, Kabartma Tozunu ve Vanilyayı Mutlaka Elekten Geçirin!

Kuru malzemelerin topaklanmaması ve hamurun daha homojen karışması için unu ve diğer kuru malzemeleri elekten geçirmelisiniz. Böylece kekinizin pırıl pırıl ve hafif olmasını sağlayabilirsiniz.

🔹 Mikseri Zamanında Bırakın!

Tüm sıvı malzemeleri ekleyip iyice çırptıktan sonra mikseri bırakın. Unlu karışımı ekledikten sonra spatula ile dışardan içeri doğru yuvarlaklar çizerek karıştırmalısınız. Bu sayede hamur fazla sönmez ve içindeki hava kabarcıkları korunur.

🔹 Fırının Kapağını 40 Dakika Açmayın!

180 derece fırında kekinizi pişirirken 40 dakika boyunca kesinlikle kapağını açmayın! İçerideki sıcak hava kaçarsa kekiniz sönebilir.