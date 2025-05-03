Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

Geçtiğimiz aylarda bankaların konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanmıştı. 21 Mart haftasında oranlar yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların kredi hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Peki 96 ay (8 yıl) vadeyle 640 bin TL konut kredisi çeken biri hangi bankaya ne kadar aylık ödeme yapacak? İşte Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın güncel ödeme tabloları...