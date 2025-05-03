Kadraj Galeri Kadraj İkon Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

Geçtiğimiz aylarda bankaların konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanmıştı. 21 Mart haftasında oranlar yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların kredi hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Peki 96 ay (8 yıl) vadeyle 640 bin TL konut kredisi çeken biri hangi bankaya ne kadar aylık ödeme yapacak? İşte Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın güncel ödeme tabloları...

Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:13
Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

Mayıs ayı itibarıyla konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tabloları araştırılıyor. Peki 8 yıl vadeyle 640 bin TL konut kredisi çeken biri hangi bankada ne kadar ödeyecek? İşte Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın güncel ödeme planları...

Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

GARANTİ BBVA

  1. Faiz Oranı
  2. % 3,15
  3. Aylık Taksit
  4. 21.241,79 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 2.039.214,51 TL
Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

HALKBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %2,69
  3. Aylık Taksit
  4. 18.676,83 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 1.817.750 TL
Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

İŞ BANKASI

  1. Faiz Oranı
  2. %3,10
  3. Aylık Taksit
  4. 20.958,21 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 2.041.888 TL
Ev almak için 640 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taksit tablosu

VAKIFBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %2,99
  3. Aylık Taksit
  4. 20.338,23 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 1.975.170 TL