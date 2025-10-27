Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u 'avcı' yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
Türkiye İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı için düğmeye bastı ve bugün Beştepe'de tarihi imzalar atıldı. Atılan tarihi imza sonrası Avrupa'nın gelişmiş savaş uçağı Eurofighter Typhoon'un özellikleri merak konusu oldu. Peki Eurofighter Typhoon'u rakiplerinden ayıran özellikler neler? 'Avcı' diye tanımlanan yeni nesil savaş uçağı olarak bilinen Eurofighter Typhoon'un F-16 ve F-35'den farkı ne?
