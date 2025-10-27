Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u 'avcı' yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?

EUROFİGHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Avrupa merkezli, çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı avcı uçağı. Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Gelişmiş aerodinamik tasarımı ve uçuş kontrol sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunmakta; "supercruise" olarak bilinen, art yakıcı kullanmaksızın sesüstü uçuş kabiliyetiyle dikkat çekmektedir. Uçak hem tek koltuklu hem de çift koltuklu konfigürasyonlarda mevcuttur ve hava-hava ile hava-yer görevlerinde görev yapabilmektedir.