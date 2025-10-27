Kadraj Galeri Kadraj İkon Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?

Türkiye İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı için düğmeye bastı ve bugün Beştepe'de tarihi imzalar atıldı. Atılan tarihi imza sonrası Avrupa'nın gelişmiş savaş uçağı Eurofighter Typhoon'un özellikleri merak konusu oldu. Peki Eurofighter Typhoon'u rakiplerinden ayıran özellikler neler? 'Avcı' diye tanımlanan yeni nesil savaş uçağı olarak bilinen Eurofighter Typhoon'un F-16 ve F-35'den farkı ne?

Giriş Tarihi: 27.10.2025 21:25
Baikan Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Böylece Türkiye İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon'u filosuna katacak.

Bu tarihi anlaşma sonrası Eurofighter Typhoon'un özellikleri merak konusu oldu.

EUROFİGHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Avrupa merkezli, çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı avcı uçağı. Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Gelişmiş aerodinamik tasarımı ve uçuş kontrol sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunmakta; "supercruise" olarak bilinen, art yakıcı kullanmaksızın sesüstü uçuş kabiliyetiyle dikkat çekmektedir. Uçak hem tek koltuklu hem de çift koltuklu konfigürasyonlarda mevcuttur ve hava-hava ile hava-yer görevlerinde görev yapabilmektedir.

KENDİNİ SAVUNMA KABİLİYETİ

Uçağın görev sistemleri arasında Captor-E aktif elektronik taramalı dizin (AESA) radarı, DASS (Defensive Aids Sub-System) özsavunma sistemi, gelişmiş görev bilgisayarı, Link 16 veri bağı ve elektro-optik sensörler yer almaktadır.

Kendini savunma kabiliyeti, elektronik harp sistemleri, flare/chaff dağıtıcıları ve radar ikaz alıcılarıyla desteklenmektedir.

İŞTE TYPHOON'UN TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hız ve Menzil: Maksimum hızı Mach 2.0 (2.450 km/sa). Menzili 2.900 km olup harici yakıt tanklarıyla daha da artırılabilir.

İrtifa ve Tırmanma: Maksimum operasyonel irtifa 65.000 fit (20.000 metre). Tırmanma hızı 315 m / s 62.000 ft / dak