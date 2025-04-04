Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

Müslümanlar için büyük bir manevi önem taşıyan Cuma günü, duaların Rabb'imizin katına yükseldiği, ibadetlerin sevabının katlandığı mübarek bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Cuma gününün faziletlerini hadis-i şeriflerde bizlere bildirmiş, bu özel günde yapılacak ibadetlerin bereketine dikkat çekmiştir. Peki, Cuma gününde hangi dualar okunmalı, hangi surelerle Allah'ın rahmeti celbedilmeli? İşte Cuma namazı sonrası okunacak dualar, Esma-ül Hüsna'nın sırları ve gönüllere ferahlık veren ibadet önerileri...