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Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

Müslümanlar için büyük bir manevi önem taşıyan Cuma günü, duaların Rabb'imizin katına yükseldiği, ibadetlerin sevabının katlandığı mübarek bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Cuma gününün faziletlerini hadis-i şeriflerde bizlere bildirmiş, bu özel günde yapılacak ibadetlerin bereketine dikkat çekmiştir. Peki, Cuma gününde hangi dualar okunmalı, hangi surelerle Allah'ın rahmeti celbedilmeli? İşte Cuma namazı sonrası okunacak dualar, Esma-ül Hüsna'nın sırları ve gönüllere ferahlık veren ibadet önerileri...

Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 08:55
Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

Bu Cuma, kalpleri nurlandıracak ibadetlerle ihya edilecek! Cuma namazı sonrası Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması, 500 kez "La ilahe illallah" zikri ve Esma-ül Hüsna'nın bereketli isimleriyle tövbeler kabul olacak. İşte, Müslümanlar için manevi bir yol haritası sunan Cuma ibadetlerinin detayları… Mübarek Cuma günü geldiğinde, ibadet etmek ve tövbe etmek isteyen Müslümanlar, bu güne özel okunacak duaları ve sureleri araştırıyor. İslam'da ayrı bir yeri olan Cuma günü, zikir, dua ve ibadetle değerlendirilmesi gereken kıymetli vakitlerden biridir. Diyanet'e göre Cuma namazının ardından okunabilecek dualar, çekilecek tesbihler ve zikirlerin faziletlerini haberimizde bir araya getirdik.

Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

İslam'da Cuma gününün önemi ve fazileti nedir?

Hz. Peygamber, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cumʿa", 18) sözüyle bu günün faziletini dile getirmiştir.

Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

İslam inancında Cuma gününün faziletlerinden söz edilir

Cuma, İslâmiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır. İslâm'dan önce haftanın altıncı gününe arûbe denirdi. Bu günün Cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan surede "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır"1 buyurulması, Cuma namazının farz kılınmadan önce de günün bu adla anıldığına ve toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

Cuma Gününün Fazileti İle İlgili Hadisler Neler?

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman,
hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin
için daha hayırlıdır."2

Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

Ebû Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle
buyurdu: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün
yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. "