Esmaül Hüsna ve Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler - Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler

Bu Cuma, kalpleri nurlandıracak ibadetlerle ihya edilecek! Cuma namazı sonrası Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması, 500 kez "La ilahe illallah" zikri ve Esma-ül Hüsna'nın bereketli isimleriyle tövbeler kabul olacak. İşte, Müslümanlar için manevi bir yol haritası sunan Cuma ibadetlerinin detayları… Mübarek Cuma günü geldiğinde, ibadet etmek ve tövbe etmek isteyen Müslümanlar, bu güne özel okunacak duaları ve sureleri araştırıyor. İslam'da ayrı bir yeri olan Cuma günü, zikir, dua ve ibadetle değerlendirilmesi gereken kıymetli vakitlerden biridir. Diyanet'e göre Cuma namazının ardından okunabilecek dualar, çekilecek tesbihler ve zikirlerin faziletlerini haberimizde bir araya getirdik.