Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler

Türkiye'de eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona eriyor. Bu tarihe kadar yenileme işlemi yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski tip ehliyetini kullanıyor. Peki yenileme işlemleri nasıl yapılır, randevu nasıl alınır? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:58
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar için yenileme süreci 1 Ocak 2016'da başlamıştı. Bu kişiler 31 Ekim 2025 tarihine kadar yalnızca 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgesine geçiş yapabiliyor.

Bu ücret değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli olmak üzere iki kalemden oluşuyor.

Yenileme işlemi sırasında vatandaşların ayrıca yeni bir sürücü sağlık raporu alması gerekiyor.

Bu rapor yetkili hastanelerden, aile hekimlerinden ya da özel sağlık kuruluşlarından temin edilebiliyor.

Yenileme başvurusunda gerekli belgeler şunlar:

Mevcut eski tip sürücü belgesi,

15 liralık yenileme bedelinin ödendiğine dair dekont,

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu,

Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi.

Vatandaşlar Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvuru yapabiliyor.