Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Türkiye'de eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona eriyor. Bu tarihe kadar yenileme işlemi yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski tip ehliyetini kullanıyor. Peki yenileme işlemleri nasıl yapılır, randevu nasıl alınır? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:58