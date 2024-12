Eşi Yağmur Atacan’ı kameralar önünde azarlamıştı! Pınar Altuğ tepki gelince olayın perde arkasını anlattı

Yağmur Atacan ile GQ Men of the Year ödül törenine katılan Pınar Altuğ, eşini kameralar önünde azarlayınca gündem oldu. O anlar sosyal medyada tepki çekerken Altuğ'un Zafer Algöz'ün fotoğraf verdiği anlardaki mimikleri de dikkat çekerek eleştirildi. Kırmızı halıdaki gergin anlarıyla çok konuşulan Altuğ'dan her iki konuya ilişkin açıklama geldi.