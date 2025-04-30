Engelli öğretmen alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 1381 engelli öğretmen alımı atamaları ne zaman yapılacak?
2025 yılı için engelli öğretmen adaylarına 1.381 kontenjan ayrıldı. Başvurular 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı ve ön başvurusu onaylanan adaylar büyük bir heyecanla yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrilmişken beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:21