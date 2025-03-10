Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Memurlar için de benzer bir uygulama bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce göreve başlamış ve en az %40 engelli raporu bulunan memurlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 5.400 prim günü ile emekli olabiliyor. Yeni dönemde ise 1 Ekim 2008 sonrası memurlar için de aynı şartlar geçerli olacak.