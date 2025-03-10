Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?
Engelli vatandaşlar için erken emeklilik hakkı sosyal güvenlik sistemimizin önemli avantajlarından biri olarak dikkat çekiyor. TBMM'de yasalaşan yeni düzenleme ile erken emeklilik şartlarında değişiklikler yapıldı. Peki yeni yasa kimleri kapsıyor? Erken emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi ne kadar? İşte merak edilen düzenlemeler.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:53