Kadraj Galeri Kadraj İkon Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Engelli vatandaşlar için erken emeklilik hakkı sosyal güvenlik sistemimizin önemli avantajlarından biri olarak dikkat çekiyor. TBMM'de yasalaşan yeni düzenleme ile erken emeklilik şartlarında değişiklikler yapıldı. Peki yeni yasa kimleri kapsıyor? Erken emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi ne kadar? İşte merak edilen düzenlemeler.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:53
Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Engellilik oranı en az %40 olan sigortalılar vergi indirimi sayesinde yaş şartı aranmadan erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Ancak bu emeklilik hakkı sigorta giriş tarihine, engellilik oranına ve prim gün sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Öte yandan, malulen emeklilik için çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedildiğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor. Malulen emeklilik hakkı elde edenler yalnızca 1.800 prim günü ile emekli olabiliyor.

Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Şartları

Erken emeklilikte yaş şartı aranmazken, sigortalılık süresi ve prim gün şartları şöyle belirleniyor:

%40-49 engellilik oranı: 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.680 prim günü.

%50-59 engellilik oranı: 16 yıl sigortalılık süresi ve 4.320 prim günü.

%60 ve üzeri engellilik oranı: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.960 prim günü.

Bu şartlar 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olan Bağ-Kur (4B) ve memurlar için de geçerli hale getirildi.

Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Bağ-Kur ve Memurlar İçin Erken Emeklilik

1 Ekim 2008 itibarıyla Bağ-Kur sigortalıları da erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Engellilik oranına bağlı olarak sigortalılık süresi ve prim günü şartları belirleniyor.

Engelli emeklilik şartları 2025 | %40-49, %50-59, %60 ve üzeri raporu olanlar için prim sayısı değişti mi?

Memurlar için de benzer bir uygulama bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce göreve başlamış ve en az %40 engelli raporu bulunan memurlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 5.400 prim günü ile emekli olabiliyor. Yeni dönemde ise 1 Ekim 2008 sonrası memurlar için de aynı şartlar geçerli olacak.