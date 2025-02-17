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Endoskopi sırasında bağırsağı delinen Meral Kara Delen hakkında yeni detay! Doktordan aileye skandal telefon: Meslek hayatımda ikinci hatayı yaptım

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Meral Kara Delen'in endoskopi sırasında 12 parmak bağırsağı delindi. Delen'in ölümüne neden olan Gastroenteroloji Uzmanı acılı aileyi arayıp "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" dediği ortaya çıktı. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:57
Endoskopi sırasında bağırsağı delinen Meral Kara Delen hakkında yeni detay!

Adana'da 13 Şubat günü Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü gazeteci Meral Kara Delen endoskopi yaptırmak için hastaneye gitti.

Endoskopi sırasında bağırsağı delinen Meral Kara Delen hakkında yeni detay!

"GEL BENİM HASTAMSIN"
İddiaya göre Delen'in kendi doktoru yerine Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Y.G., "Gel benim hastamsın" diyerek endoskopi yaptı.

Endoskopi sırasında bağırsağı delinen Meral Kara Delen hakkında yeni detay!

"MESLEKTEKİ İKİNCİ HATAM"
Sabah'ta yer alan habere göre, Ancak operasyon sırasında Delen'in 12 parmak bağırsağı delindi. Fenalaşan Delen başka bir ekip tarafından acilen tekrar ameliyat edildi.

Tedavisi yoğun bakımda süren 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Meral Kara Delen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ameliyatı yapan doktorun, talihsiz kadının yakınlarına "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" diyerek özür dilediği öğrenildi.

Endoskopi sırasında bağırsağı delinen Meral Kara Delen hakkında yeni detay!

EŞİNDEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM
Delen'in hayatını kaybettiğini kendisi gibi gazeteci olan eşi Oğuzhan Delen, sosyal medyadan paylaştığı "Yenildim" başlıklı, "Biraz önce ömrümün en ağır yenilgisini aldım.

Endoskopi sırasında bağırsağı delinen Meral Kara Delen hakkında yeni detay!

Eşim Meral Delen'i kaybettik" duygusal mesajıyla duyurdu. Meral Kara Delen, Kabasakal Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.