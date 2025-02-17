Endoskopi sırasında bağırsağı delinen Meral Kara Delen hakkında yeni detay! Doktordan aileye skandal telefon: Meslek hayatımda ikinci hatayı yaptım
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Meral Kara Delen'in endoskopi sırasında 12 parmak bağırsağı delindi. Delen'in ölümüne neden olan Gastroenteroloji Uzmanı acılı aileyi arayıp "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" dediği ortaya çıktı. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:57