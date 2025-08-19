Kadraj Galeri Kadraj İkon En ucuz en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? 2-4 milyon TL’nin geri ödemesi kaç para?

En ucuz konut kredisi hangi banka veriyor? 2 ve 4 milyon TL örnek ödeme tabloları

Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:04
2025'te konut kredisi faizleri düştü, ancak uzun vadede yük yüksek. Ziraat, Halkbank, TEB ve diğer bankaların en düşük faizli kredileri ve 2-4 milyon TL geri ödeme detayları burada.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi hamleleri konut kredisi piyasasında da etkisini göstermeye başladı. 120 ay vadeli kredilerde faiz yükü hâlâ oldukça yüksek. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankalarda bulunuyor? 2 milyon ve 4 milyon TL için aylık ve toplam geri ödemeler ne kadar?

KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Temmuz 2025 verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 143 bin konut satıldı. Bu rakam, yılın en yüksek aylık performansı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında toplam satış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 834 bin 751'e ulaştı. Kredili satışlar da yükselişte. Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla ipotekli konut satışları yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 adede ulaştı. Kredili satışların toplam satış içindeki payı ise yaklaşık yüzde 15 oldu.

KONUT FİYATLARI DURUMU

TCMB'nin konut fiyat endeksine göre temmuz ayında konut fiyatları aylık yüzde 0,9 arttı. Yıllık artış yüzde 32,8 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 0,5'lik küçük bir reel düşüş görüldü. Fiyat artışı ile TÜFE arasındaki makasın daralması dikkat çekiyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

19 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle sıralanıyor:

Ziraat Bankası: %2,69

Kuveyt Türk: %2,77

Halkbank: %2,79

Vakıf Katılım: %2,79