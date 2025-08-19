En ucuz en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? 2-4 milyon TL’nin geri ödemesi kaç para?

2025'te konut kredisi faizleri düştü, ancak uzun vadede yük yüksek. Ziraat, Halkbank, TEB ve diğer bankaların en düşük faizli kredileri ve 2-4 milyon TL geri ödeme detayları burada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi hamleleri konut kredisi piyasasında da etkisini göstermeye başladı. 120 ay vadeli kredilerde faiz yükü hâlâ oldukça yüksek. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankalarda bulunuyor? 2 milyon ve 4 milyon TL için aylık ve toplam geri ödemeler ne kadar? KONUT SATIŞLARI ARTIYOR Temmuz 2025 verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 143 bin konut satıldı. Bu rakam, yılın en yüksek aylık performansı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında toplam satış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 834 bin 751'e ulaştı. Kredili satışlar da yükselişte. Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla ipotekli konut satışları yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 adede ulaştı. Kredili satışların toplam satış içindeki payı ise yaklaşık yüzde 15 oldu. KONUT FİYATLARI DURUMU TCMB'nin konut fiyat endeksine göre temmuz ayında konut fiyatları aylık yüzde 0,9 arttı. Yıllık artış yüzde 32,8 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 0,5'lik küçük bir reel düşüş görüldü. Fiyat artışı ile TÜFE arasındaki makasın daralması dikkat çekiyor. EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 19 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle sıralanıyor: Ziraat Bankası: %2,69 Kuveyt Türk: %2,77 Halkbank: %2,79 Vakıf Katılım: %2,79 TEB: %2,85 Akbank: %2,89 QNB: %2,94 Garanti BBVA: %2,99 2 MİLYON TL İÇİN ÖDEME TABLOSU TEB: Aylık 61.595 TL, toplam 7.413.058 TL (%2,99 faiz) Halkbank: Aylık 66.056 TL, toplam 7.948.296 TL (%3,23 faiz) ING Hesaplı Evim: Aylık 73.811 TL, toplam 8.878.963 TL (%3,64 faiz) VakıfBank: Aylık 76.683 TL, toplam 9.221.979 TL (%3,79 faiz) 4 MİLYON TL İÇİN ÖDEME TABLOSU TEB: Aylık 123.191 TL, toplam 14.814.496 TL (%2,99 faiz) Halkbank: Aylık 132.112 TL, toplam 15.885.033 TL (%3,23 faiz) ZİRAAT BANKASI 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ Ziraat Bankası'ndan 2 milyon TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaşın durumu şöyle: Vade: 120 ay Faiz Oranı: %2,69 Aylık Taksit: 56.121,40 TL Yıllık Maliyet Oranı (YMO): %38,11 Bu tabloya göre 2 milyon TL'lik kredi için ödenecek aylık taksit, birçok orta ve üst gelir grubundaki aileler için planlama açısından kritik bir bilgi sunuyor. Yıllık maliyet oranı, toplam ödemelerin faiz ve diğer masraflarla birlikte yıllık bazda ne kadar yük getireceğini gösteriyor. 4 MİLYON TL KONUT KREDİSİ Daha yüksek tutarlı bir kredi almak isteyenler için Ziraat Bankası'nın 4 milyon TL seçenekleri şu şekilde: Vade: 120 ay Faiz Oranı: %2,69 Aylık Taksit: 112.242,80 TL Yıllık Maliyet Oranı (YMO): %37,94 Bu seçenek, yüksek bütçeli konut alımlarında ödemelerin nasıl planlanması gerektiğine dair net bir tablo sunuyor. 4 milyon TL'lik kredi, toplam ödeme yükünü iki katına çıkarırken, faiz oranının aynı kalması uzun vadede ödemeleri daha yönetilebilir hale getiriyor. KONUT KREDİSİ PLANLAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Konut kredisi planlarken aylık taksit, vade ve faiz oranları kadar yıllık maliyet oranı da dikkate alınmalıdır. YMO, sadece faiz değil, sigorta ve diğer masrafları da içeren yıllık toplam maliyeti gösterir. Bu sayede kredi kullanacak kişiler, bütçelerini daha doğru şekilde planlayabilir. 120 ay vadeli krediler uzun vadeli finansal yük getirdiği için, ödeme kapasitesi, gelir durumu ve ek giderler hesaplanarak kredi seçimi yapılmalıdır. Özellikle yüksek tutarlı kredilerde ödeme planını önceden görmek, sürpriz mali yüklerin önüne geçer. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır KAYNAK: takvim.com.tr