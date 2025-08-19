En ucuz en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? 2-4 milyon TL’nin geri ödemesi kaç para?

KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Temmuz 2025 verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 143 bin konut satıldı. Bu rakam, yılın en yüksek aylık performansı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında toplam satış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 834 bin 751'e ulaştı. Kredili satışlar da yükselişte. Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla ipotekli konut satışları yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 adede ulaştı. Kredili satışların toplam satış içindeki payı ise yaklaşık yüzde 15 oldu.