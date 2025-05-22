En sağlam ve en tehlikeli mahalleler hangileri? İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: 1.2. ve 3. derece...
Dün gece İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem megakenti bir kez daha sarsıntı gerçeğiyle yüzleştirdi. Özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerde hissedilen deprem, uzmanlar tarafından "bir uyarı" niteliğinde değerlendirildi. Bu gelişme İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçelerini yeniden gündeme taşıdı. Peki İstanbul'da hangi ilçeler yüksek deprem riski taşıyor? İşte AFAD'ın güncel risk haritası.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:30