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En sağlam ve en tehlikeli mahalleler hangileri? İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: 1.2. ve 3. derece...

Dün gece İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem megakenti bir kez daha sarsıntı gerçeğiyle yüzleştirdi. Özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerde hissedilen deprem, uzmanlar tarafından "bir uyarı" niteliğinde değerlendirildi. Bu gelişme İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçelerini yeniden gündeme taşıdı. Peki İstanbul'da hangi ilçeler yüksek deprem riski taşıyor? İşte AFAD'ın güncel risk haritası.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:30
İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: Zemini en sağlam ve en tehlikeli semtler hangileri? 1.2. ve 3. derece riskli yerler...

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık metropolü olmasının yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması sebebiyle yüksek deprem riski taşıyor. Deprem uzmanları ve AFAD tarafından hazırlanan risk haritaları şehrin birçok ilçesinin farklı seviyelerde deprem tehlikesi altında olduğunu gösteriyor. Olası büyük bir sarsıntıya karşı önlemler almak ve acil dönüşüm gerektiren bölgeleri bilmek İstanbul için hayati önem taşıyor.

İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: Zemini en sağlam ve en tehlikeli semtler hangileri? 1.2. ve 3. derece riskli yerler...

AFAD'ın "Kırmızı Eylem Planı": 100'ü Aşan Riskli Semt

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki deprem riskine karşı "Kırmızı Eylem Planı" hazırladı. Bu planda, özellikle bazı ilçelerde bulunan 100'den fazla semtin acilen dönüşüm görmesi gerektiği vurgulanıyor.

Plan, hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'ndaki kritik mahalleleri detaylı şekilde ortaya koyuyor.

İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: Zemini en sağlam ve en tehlikeli semtler hangileri? 1.2. ve 3. derece riskli yerler...

Peki riskli semtler hangileri? Anadolu ve Avrupa Yakası'nda riskli semtler hangileri?

İşte semt semt riskli yerler listesi;

MALTEPE

Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.

İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: Zemini en sağlam ve en tehlikeli semtler hangileri? 1.2. ve 3. derece riskli yerler...

PENDİK

Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.

İstanbul ilçe ilçe deprem risk haritası 2025: Zemini en sağlam ve en tehlikeli semtler hangileri? 1.2. ve 3. derece riskli yerler...

SULTANBEYLİ

Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.

ŞİŞLİ

Paşa ve Merkez.