En çok ziyaret edilen şehirler açıklandı! Türkiye’den iki il rekora koşuyor
Dünya turizminde dengeleri değiştiren yeni rapor yayımlandı. Euromonitor International'ın hazırladığı küresel ziyaretçi verileri, şehirler arasındaki rekabeti yeniden şekillendirirken Türkiye için dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesinde Türkiye'den iki kentin üst sıralara tırmanması, ülkenin turizmdeki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 12:06