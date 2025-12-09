Kadraj Galeri Kadraj İkon En çok ziyaret edilen şehirler açıklandı! Türkiye’den iki il rekora koşuyor

En çok ziyaret edilen şehirler açıklandı! Türkiye’den iki il rekora koşuyor

Dünya turizminde dengeleri değiştiren yeni rapor yayımlandı. Euromonitor International'ın hazırladığı küresel ziyaretçi verileri, şehirler arasındaki rekabeti yeniden şekillendirirken Türkiye için dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesinde Türkiye'den iki kentin üst sıralara tırmanması, ülkenin turizmdeki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 12:06
Yeni açıklanan veriler, hem ziyaretçi yoğunluğunu hem de Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. İşte İşte en çok ziyaret edilen ülkeler listesi…

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLER AÇIKLANDI

Euromonitor International'ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index verilerine göre, 2025 yılında en fazla uluslararası ziyaretçi ağırlayan ilk 10 şehir şu şekilde listelendi... ⤵

10) Kuala Lumpur – 17,3 milyon

9) Paris – 18,3 milyon

8) Antalya – 18,6 milyon