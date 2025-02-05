Kadraj Galeri Kadraj İkon Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte emlak vergisi ödeme süreci hız kazandı. Bina, arsa, arazi ve iş yeri gibi taşınmaz mal varlıkları için her yıl düzenli olarak tahsil edilen emlak vergisi ödemeleri mükellefler tarafından yakından takip ediliyor. Vergi borcunu zamanında ödemek isteyen vatandaşlar 2025 emlak vergisi ödeme tarihleri ve ödeme yöntemlerini araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:28
Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca mükellef için 2025 yılı emlak vergisi ödeme dönemi başlıyor. Bina, arsa, arazi ve iş yerleri gibi taşınmazlardan alınan emlak vergisinin ilk taksit ödemesi 1 Mart 2025'te başlayacak. Vergi borcunu zamanında ödemek isteyen vatandaşlar ödeme yöntemleri ve son ödeme tarihi hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi, yılda iki taksit halinde tahsil edilmektedir:
✔ 1. Taksit: Mart - Nisan - Mayıs ayları arasında ödenecek.
✔ 2. Taksit: Kasım ayında ödenecek.

Vergi ödemelerini süresi içinde yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacaktır.

Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

2025 Emlak Vergisi Ne Kadar Oldu?

Emlak vergisi, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %43.93 olarak açıklandı. Ancak emlak vergisi artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısı kadar uygulanıyor. Bu kapsamda 2025 yılı emlak vergisi %21.965 oranında artırılacak.

Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Ödenecek vergi tutarı, 2024 yılında ödenen vergiye bu artış oranının eklenmesiyle hesaplanabilir.

Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak Vergisi Borç Sorgulama ve Ödeme İşlemleri

Emlak vergisi ödeme ve borç sorgulama işlemleri şu yöntemlerle yapılabilir:

🔹 E-Devlet Üzerinden Sorgulama ve Ödeme
Vatandaşlar, turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak "Belediye Emlak Vergisi Borç Sorgulama ve Ödeme" hizmetini kullanabilir.

🔹 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Üzerinden Ödeme
GİB'in gib.gov.tr internet sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilir.

🔹 Belediye Vezneleri
Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilir.

🔹 Banka ve ATM'ler
Bazı anlaşmalı bankalar üzerinden ATM veya mobil bankacılık kullanılarak ödeme gerçekleştirilebilir.

🔹 EFT/Havale ile Ödeme
Vergi borcu, ilgili belediyenin banka hesap numaralarına EFT veya havale ile de yatırılabilir.

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