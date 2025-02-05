Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

2025 Emlak Vergisi Ne Kadar Oldu?

Emlak vergisi, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %43.93 olarak açıklandı. Ancak emlak vergisi artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısı kadar uygulanıyor. Bu kapsamda 2025 yılı emlak vergisi %21.965 oranında artırılacak.