Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?
Şubat ayının gelmesiyle birlikte emlak vergisi ödeme süreci hız kazandı. Bina, arsa, arazi ve iş yeri gibi taşınmaz mal varlıkları için her yıl düzenli olarak tahsil edilen emlak vergisi ödemeleri mükellefler tarafından yakından takip ediliyor. Vergi borcunu zamanında ödemek isteyen vatandaşlar 2025 emlak vergisi ödeme tarihleri ve ödeme yöntemlerini araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:28