PEŞİNATSIZ 5+1 DAİRE | Emlak Konut'un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

2-ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

-Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

-İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

-Üçüncü modelde ise ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedeli Emlak Katılım Bankası finansman desteği verilecek. Bu modelle 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkanı sunulacak.