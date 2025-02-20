Kadraj Galeri Kadraj İkon PEŞİNATSIZ 5+1 DAİRE | Emlak Konut'un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

PEŞİNATSIZ 5+1 DAİRE | Emlak Konut'un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni sosyal konut projesinin detayları ev almak isteyenleri heyecanlandırdı. Özellikle peşinatsız seçeneğinin olması ilgiyi daha da artırdı. Peki kampanyanın ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir? Başvuru nasıl yapılacak? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:56
Emlak Konut’un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yeni sosyal konut projesinin yıl sonunda 81 ilde başlatılacağını söyledi.

Kurum "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza konut sunuyorsak Emlak Konut projelerini diğer gelir grubundaki vatandaşlarımıza uygun vade oranlarıyla gerek düşük peşinat gerek peşinatsız, kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz" dedi.
Kurum'un bu açıklamasının ardından vatandaş yeni sosyal konut kampanyasının detaylarını araştırmaya başladı.
Özellikle peşinatsız seçeneğinin olması ilgiyi daha da artırdı. Peki kampanyanın ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir? Başvuru nasıl yapılacak? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

Emlak Konut’un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

1-KAMPANYA HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Kampanya; Emlak Konut'un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde ve sınırlı sayıda geçerli olacak. İstanbul'da hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerin mevcut olduğu belirtildi.

Emlak Konut’un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

2-ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

-Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

-İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

-Üçüncü modelde ise ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedeli Emlak Katılım Bankası finansman desteği verilecek. Bu modelle 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkanı sunulacak.

Emlak Konut’un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

3-KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kampanyaya katılım için ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor. Kampanyada ilk evini alacaklara öncelik tanınmayacak, herkes başvurabilecek.

Emlak Konut’un yeni sosyal konutunda ödeme seçenekleri neler? Kimler başvurabilir?

4-AYNI AİLEDEN BİRDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURABİLİR Mİ?

Aynı aileden birden fazla kişi de kampanyaya başvurabilecek.

5-BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Satış ofisleri, çağrı merkezlerinden başvurulabilecek ve ödeme planları oluşturulabilecek.

6-BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Başvurular İstanbul'da dün itibarıyla başladı.