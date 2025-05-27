Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Temmuz ayını heyecanla bekliyor. Yılbaşında yüzde 11,54 oranında maaş zammı alan kamu çalışanları, Temmuz ayında hem yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını hem de enflasyon farkını alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk dört aylık enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden gelen tahminler, bu zam oranının yüzde 16,98'e kadar yükselebileceğini gösteriyor.