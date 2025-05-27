Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

Türkiye'de yaklaşık 6.5 milyon memur ile memur emeklisi, temmuz ayı enflasyon verilerine bağlı olarak yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Güncel enflasyon tahminlerine göre, temmuz zammı yüzde 16.98 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran özellikle düşük maaşlı memur ve emekliler için nefes aldıracak bir artış anlamına geliyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 08:11
Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Temmuz ayını heyecanla bekliyor. Yılbaşında yüzde 11,54 oranında maaş zammı alan kamu çalışanları, Temmuz ayında hem yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını hem de enflasyon farkını alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk dört aylık enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden gelen tahminler, bu zam oranının yüzde 16,98'e kadar yükselebileceğini gösteriyor.

Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

İlk 6 Aylık Enflasyon Farkı Memurların Maaşını Nasıl Etkileyecek?

Memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı, yılın ilk yarısındaki tüketici fiyatları artışının yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in verilerine göre, yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 13,36 olarak gerçekleşti.

Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

Bu da memurlara şimdiden yüzde 6,94'lük enflasyon farkı yansıtılması anlamına geliyor. Temmuz zammı ile birlikte bu fark, yüzde 12,29 seviyesine ulaştı.

Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,36, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,77 olması bekleniyor.

Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...

Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18,09'a yükselirken, memurların alacağı enflasyon farkı da yüzde 11,41 seviyesine çıkacak. Böylece Temmuz ayındaki zam oranı, toplamda yüzde 16,98'e ulaşacak.