Emekliye temmuzda 22 bin 949 TL maaş! Merkez 6.5 milyon için oranı verdi! %16.98 zam ile 4C Emekli Sandığı, polis, öğretmen...
Türkiye'de yaklaşık 6.5 milyon memur ile memur emeklisi, temmuz ayı enflasyon verilerine bağlı olarak yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Güncel enflasyon tahminlerine göre, temmuz zammı yüzde 16.98 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran özellikle düşük maaşlı memur ve emekliler için nefes aldıracak bir artış anlamına geliyor.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 08:11