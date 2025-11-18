Emekliye eşit zam için yeni hesap: SSK ve Bağ-Kur’da yüzde 14 + 6,5 puanlık formül gündemde

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her zam döneminde olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte daha yüksek bir orana ulaşacak. İşçiler için aralık ayında yeni asgari ücret belirlenecek. Sosyal yardım kalemleri de memur maaş katsayısına göre güncellenecek.