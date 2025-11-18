Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye eşit zam için yeni hesap: SSK ve Bağ-Kur’da yüzde 14 + 6,5 puanlık formül gündemde

Emekliye eşit zam için yeni hesap: SSK ve Bağ-Kur’da yüzde 14 + 6,5 puanlık formül gündemde

Milyonlarca emekli ve memur ocak ayında yapılacak maaş artışlarını netleştirecek yeni hesaplamalara gözünü çevirdi. Son veriler ile tahminler bir araya getirildiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 14, memur emeklilerinin ise yüzde 20,5 civarında zam alması bekleniyor. Ancak iki kesim arasında oluşan 6,5 puanlık farkın kapanıp kapanmayacağı belirsizliğini koruyor. Peki refah payı gelecek mi? En düşük maaş ne olacak? İşte yeni hesaplama formülü!

Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:18
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her zam döneminde olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte daha yüksek bir orana ulaşacak. İşçiler için aralık ayında yeni asgari ücret belirlenecek. Sosyal yardım kalemleri de memur maaş katsayısına göre güncellenecek.

ENFLASYON HESAPLARI NE DİYOR?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, açıklanan dört aylık enflasyon verileri ile Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri bir araya getirildiğinde, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 14 seviyelerinde oluşacağı öngörülüyor.

Buna göre:

• SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yaklaşık yüzde 14

• Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme + enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 20,5

• Asgari ücret: Enflasyon tahminine paralel olarak yüzde 33 civarında artış