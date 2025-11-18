Emekliye eşit zam için yeni hesap: SSK ve Bağ-Kur’da yüzde 14 + 6,5 puanlık formül gündemde
Milyonlarca emekli ve memur ocak ayında yapılacak maaş artışlarını netleştirecek yeni hesaplamalara gözünü çevirdi. Son veriler ile tahminler bir araya getirildiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 14, memur emeklilerinin ise yüzde 20,5 civarında zam alması bekleniyor. Ancak iki kesim arasında oluşan 6,5 puanlık farkın kapanıp kapanmayacağı belirsizliğini koruyor. Peki refah payı gelecek mi? En düşük maaş ne olacak? İşte yeni hesaplama formülü!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:18