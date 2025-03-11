EMEKLİYE 3’LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A’dan Z’ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

Son dönemde 'çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği' yönünde yayılan söylentiler birçok kişiyi tedirgin etti. Yapılan bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili her şeyin eski yasalar çerçevesinde düzenlendiği, yeni bir değişiklik olmadığı açıkça belirtiliyor. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in konuya dair açıklamaları.