Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE 3'LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A'dan Z'ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

EMEKLİYE 3'LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A'dan Z'ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

Son dönemde sosyal medyada yayılan söylentiler emekli olup çalışan kişilerin maaşlarının kesileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmekte fayda var. Emekli olanlar hem SGK'dan aldıkları emekli maaşını hem de çalıştıkları iş yerinden aldıkları ücreti almaya devam edebiliyor. Hatta eşinin vefat etmesi durumunda ölüm aylığı (dul aylığı) da alabiliyorlar.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:46
EMEKLİYE 3’LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A’dan Z’ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

Son dönemde 'çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği' yönünde yayılan söylentiler birçok kişiyi tedirgin etti. Yapılan bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili her şeyin eski yasalar çerçevesinde düzenlendiği, yeni bir değişiklik olmadığı açıkça belirtiliyor. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in konuya dair açıklamaları.

EMEKLİYE 3’LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A’dan Z’ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

Emeklilerin Çalışma Hakkı Var Mı?

Yasalarda emeklilerin çalışmalarıyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Emekliler, hizmet akdi ile kendi adlarına ya da kamuda çalışma hakkına sahipler.

EMEKLİYE 3’LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A’dan Z’ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler maaşlarını kesmeden iş hayatlarına devam edebilirler.

EMEKLİYE 3’LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A’dan Z’ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

Emekli Maaşı ve SGDP: Nasıl Çalışır?

Çalışan emekliler için Sosyal Destek Primi (SGDP) ödenmektedir. Bu prim, hizmet akdiyle çalışan emekliler için işveren tarafından karşılanırken Bağ-Kur kapsamındaki kendi işini yapan emeklilerden SGDP kesintisi yapılmaz.

EMEKLİYE 3’LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A’dan Z’ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...

Önemli olan nokta bu primin emekli maaşından kesilmeyeceğidir.