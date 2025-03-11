EMEKLİYE 3'LÜ MAAŞ HAKKI! Kimler alabilecek? A'dan Z'ye hesaplandı: SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Son dönemde sosyal medyada yayılan söylentiler emekli olup çalışan kişilerin maaşlarının kesileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmekte fayda var. Emekli olanlar hem SGK'dan aldıkları emekli maaşını hem de çalıştıkları iş yerinden aldıkları ücreti almaya devam edebiliyor. Hatta eşinin vefat etmesi durumunda ölüm aylığı (dul aylığı) da alabiliyorlar.
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:46