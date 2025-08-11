Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR'lu için 5 yıla dikkat! SGK'da eksik primi olanlar...
Son dönemde emeklilik için eksik primlerini tamamlamak amacıyla SGK'ya borçlanan vatandaşlar yatırdıkları paranın bir kısmını vergi indirimi sayesinde geri alabiliyor. Bu uygulama özellikle eksik gününü kapatmak isteyen çalışanlar için ekonomik anlamda büyük kolaylık sağlıyor. Peki vergi indirimi yoluyla iade alabilmek için neler gerekiyor, iade miktarları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 11.08.2025 08:48