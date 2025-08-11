Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR’lu için 5 yıla dikkat! SGK’da eksik primi olanlar...

İhtiyaca Göre Borçlanma ve Başvuru Süreci

Borçlanma için tüm süreyi kapsama zorunluluğu bulunmuyor. Primini tamamlamak isteyen kişi, ihtiyacı kadar süre için başvuru yapabiliyor. Mesela, askerlik süresi 18 ay olan bir erkek, sadece 6 aylık süre için borçlanma talebinde bulunup ödeme yapabiliyor.