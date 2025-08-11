Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR'lu için 5 yıla dikkat! SGK'da eksik primi olanlar...

Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR'lu için 5 yıla dikkat! SGK'da eksik primi olanlar...

Son dönemde emeklilik için eksik primlerini tamamlamak amacıyla SGK'ya borçlanan vatandaşlar yatırdıkları paranın bir kısmını vergi indirimi sayesinde geri alabiliyor. Bu uygulama özellikle eksik gününü kapatmak isteyen çalışanlar için ekonomik anlamda büyük kolaylık sağlıyor. Peki vergi indirimi yoluyla iade alabilmek için neler gerekiyor, iade miktarları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 08:48
Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR’lu için 5 yıla dikkat! SGK’da eksik primi olanlar...

Emeklilik planlarını erkene çekmek isteyenler için hizmet borçlanması önemli bir avantaj sağlıyor. Eksik prim günü olan çalışanlar belirli şartları sağladıkları takdirde borçlanma yoluyla prim sürelerini hızla tamamlayabiliyor. Ancak borçlanılabilecek süreler borçlanma türüne göre değişkenlik gösteriyor.

Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR’lu için 5 yıla dikkat! SGK’da eksik primi olanlar...

Örneğin; doğum yapan kadınlar çocuk başına en fazla 2 yıl, erkekler ise askerlik için 18 aya kadar borçlanma yapabiliyor.

Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR’lu için 5 yıla dikkat! SGK’da eksik primi olanlar...

İhtiyaca Göre Borçlanma ve Başvuru Süreci
Borçlanma için tüm süreyi kapsama zorunluluğu bulunmuyor. Primini tamamlamak isteyen kişi, ihtiyacı kadar süre için başvuru yapabiliyor. Mesela, askerlik süresi 18 ay olan bir erkek, sadece 6 aylık süre için borçlanma talebinde bulunup ödeme yapabiliyor.

Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR’lu için 5 yıla dikkat! SGK’da eksik primi olanlar...

Ödenen bu süreler SGK tarafından prim süresine ekleniyor. Borçlanma işlemi çalışma hayatı boyunca istenilen zamanda yapılabiliyor, ancak genellikle emeklilik tarihine yakın dönemde tercih ediliyor.

Emekliye 39 bin 844 lira para iadesi verilecek! SSK BAĞKUR’lu için 5 yıla dikkat! SGK’da eksik primi olanlar...

Vergi İadesiyle Borçlanma Maliyetini Düşürmek

Borçlanma bedelinin bir kısmı vergi iadesi yoluyla geri alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanma ödemeleri, gelir vergisi matrahından düşürülebiliyor.