Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK'lı için imzalar atılacak

EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK'lı için imzalar atılacak

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonlar 2025 yılıyla birlikte yeni maaş artışlarıyla dikkat çekiyor. Şubat ayında bankaların sunduğu kampanyalarla birlikte promosyon ödemeleri rekor seviyelere ulaştı. Bazı bankalar 27 bin liraya kadar ödeme yaparken diğerleri de cazip fırsatlar sunuyor. Peki SGK promosyon görüşmeleri ne zaman başlayacak? En yüksek ödeme hangi bankada? İşte yeni tutarlar.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:21
EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK’lı için imzalar atılacak

Emekliler, dul ve yetimler maaşlarıyla birlikte promosyon fırsatlarından yararlanırken bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor.

EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK’lı için imzalar atılacak

Promosyon Kampanyalarındaki Hareketlilik: Yeni Ödemeler

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar promosyon ödemelerinde de kendini göstermeye başladı. Emekli maaşı artan kişiler daha yüksek promosyonlar alma imkanı buldu.

EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK’lı için imzalar atılacak

Şubat ayında yapılan kampanyalarla birlikte bankalar yeni promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. Bazı bankalar ödemelerini 27 bin liraya kadar çıkarırken, bu durum emekliler için büyük bir fırsat sunuyor.

EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK’lı için imzalar atılacak

Yılın En Yüksek Promosyon Ödemeleri Şubat'ta

Şubat ayı kampanyaları, emekliler için cazip ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK’lı için imzalar atılacak

Maaş dilimlerine göre yapılan promosyon ödemeleri ise oldukça yüksek seviyelere çıktı.