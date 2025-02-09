EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK'lı için imzalar atılacak
Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonlar 2025 yılıyla birlikte yeni maaş artışlarıyla dikkat çekiyor. Şubat ayında bankaların sunduğu kampanyalarla birlikte promosyon ödemeleri rekor seviyelere ulaştı. Bazı bankalar 27 bin liraya kadar ödeme yaparken diğerleri de cazip fırsatlar sunuyor. Peki SGK promosyon görüşmeleri ne zaman başlayacak? En yüksek ödeme hangi bankada? İşte yeni tutarlar.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:21