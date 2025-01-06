EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

Bankalar yeni yıla yeni promosyon kampanyalarıyla başladı. Hem mevcut emeklilere, dul ve yetimlere hem de yeni aylık bağlananlara sunulan banka promosyonunda 2025'in ilk kampanyaları belli oldu. Bankalar emeklilere 21 bin liraya varan ödeme yaparken, dört bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıkıyor. MAAŞ AYARI GELECEK TEB: 21 bin liraya varan imkan promosyon imkanı sunuyor. 25 Kasım itibariyle emekli maaşını TEB'den alanlara yönelik kampanya kapsamında, aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriliyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeniyor. ALBARAKA TÜRK: 20.000 liraya varan promosyon veriyor. 31 Mart'a kadar sürecek kampanyaya göre; aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.600 lira alıyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül veriliyor. Emekli maaş müşterisi getirenler de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira alabiliyor. DENİZBANK: Yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emeklilere 20 bin liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira alıyor. Buna ilaveten MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, KMH başvurusu yapıp bu ürüne sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. ING: Emeklilere 20.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlar 15.000 lira alıyor. Ek olarak üç adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira veriliyor. Turuncu Hesap kampanyası ile de ilave 2.000 lira ödeniyor. YAPI KREDİ: 20.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül veriyor. AKBANK: Maaşını taşıyan emeklilere 17.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Ocak kampanyasına göre, aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriliyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2.500 lira chip para imkanı var. Aylık günü ile 4 gün öncesi arasında artı para limitlerini faizsiz olarak kullanma, ayda 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale ve EFT gibi imkanlar da bulunuyor. QNB: Emeklilere 16.200 liraya varan emeklilik ödülü sunuyor. Banka; aylığı 10.000 liranın altında bulunanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim imkanı var. Garanti BBVA: 15 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira alıyor. TÜRKİYE FİNANS: 14.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira öderken; emekli yakınını getirenlere de getirdiği her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira veriyor. Buna ilaveten maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme, şubede işlem önceliği, kiralık kasada yüzde 50 indirim imkanları da bulunuyor. FİBABANKA: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. HALKBANK: 12.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde olanlara 12.000 lira ödüyor. İŞ BANKASI: 12.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlar 12.000 lira alırken; indirimli ek hesap limiti, aidatsız kart ve kasko kampanyası da sunuluyor. KUVEYT TÜRK: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile yapılan restoran ve market harcamalarında aylık 150'şer lira indirim imkanı sunuyor. ŞEKERBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. VAKIFBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. ZİRAAT: 12.000 liraya varan promosyon ödeyen bankalar arasında bulunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. ZİRAAT KATILIM: 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.