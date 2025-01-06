EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

Bankalar yeni yıla yeni promosyon kampanyalarıyla başladı. Hem mevcut emeklilere, dul ve yetimlere hem de yeni aylık bağlananlara sunulan banka promosyonunda 2025'in ilk kampanyaları belli oldu. Bankalar emeklilere 21 bin liraya varan ödeme yaparken, dört bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıkıyor.