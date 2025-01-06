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EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

2025'in promosyon kampanyaları belli oldu. Bankalar Ocak ayı promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. Emekliye 21 bin TL promosyon veren bile var. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte en güncel kampanyalar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:07
EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

Bankalar yeni yıla yeni promosyon kampanyalarıyla başladı. Hem mevcut emeklilere, dul ve yetimlere hem de yeni aylık bağlananlara sunulan banka promosyonunda 2025'in ilk kampanyaları belli oldu. Bankalar emeklilere 21 bin liraya varan ödeme yaparken, dört bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıkıyor.

EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

MAAŞ AYARI GELECEK
Emeklilerin bu ay maaşları artırılırken, bu durumun önümüzdeki dönemde kampanyaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Ocak zammıyla geliri promosyona ilişkin bir üst maaş dilimine çıkanlar güncellemeyle yararlanabileceği promosyon tutarını artırabilecek. İşte bankaların internet sitelerinde yer alan kampanyalara göre mevcut promosyon tutarları…

EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

TEB: 21 bin liraya varan imkan promosyon imkanı sunuyor. 25 Kasım itibariyle emekli maaşını TEB'den alanlara yönelik kampanya kapsamında, aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriliyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeniyor.

EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

ALBARAKA TÜRK: 20.000 liraya varan promosyon veriyor. 31 Mart'a kadar sürecek kampanyaya göre; aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.600 lira alıyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül veriliyor. Emekli maaş müşterisi getirenler de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira alabiliyor.

EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı!

DENİZBANK: Yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emeklilere 20 bin liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira alıyor. Buna ilaveten MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, KMH başvurusu yapıp bu ürüne sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.