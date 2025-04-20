Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte 3 aylık TÜFE farkı yüzde 10.06 olarak netleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş zammının temelini oluştururken, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte tablo tamamlanacak. Ekonomistler ise temmuz zammına dair ilk hesaplamaları yapmaya başladı.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:19