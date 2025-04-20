Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

Ocak 2025 Zammı Ne Kadar Oldu?

Yılın ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 15,75 oranında maaş zammı aldı. Bu oran, 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak belirlendi. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,54'lük enflasyon farkı eklendi ve toplamda yüzde 11,54'lük bir artış yapıldı.