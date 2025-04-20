Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte 3 aylık TÜFE farkı yüzde 10.06 olarak netleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş zammının temelini oluştururken, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte tablo tamamlanacak. Ekonomistler ise temmuz zammına dair ilk hesaplamaları yapmaya başladı.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:19
Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz 2025 dönemi maaş artışı şimdiden hesaplanmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin enflasyon verileri netleşti. Nisan, mayıs ve haziran ayı rakamları ise Temmuz'da yapılacak zam oranını kesinleştirecek. Milyonlarca emekli artış beklentisiyle maaş tablolarına gözünü dikti.

Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

Ocak 2025 Zammı Ne Kadar Oldu?

Yılın ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 15,75 oranında maaş zammı aldı. Bu oran, 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak belirlendi. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,54'lük enflasyon farkı eklendi ve toplamda yüzde 11,54'lük bir artış yapıldı.

Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

En Düşük Emekli Maaşı 14.469 TL'ye Yükseltildi

Zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı da yeniden düzenlendi. 2024 yılı Temmuz ayında 12.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 itibarıyla 14.469 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla beraber, emeklilerin alım gücünün korunması hedefleniyor.

Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

Son Üç Yılda Emekli Maaşlarının Seyri

Emekli maaşlarındaki artış oranları yıllar itibarıyla dikkat çekici bir tablo ortaya koydu:

2023 Ocak: 5.859 TL

2023 Temmuz: 7.616 TL

2024 Ocak: 10.000 TL

2024 Temmuz: 12.500 TL

2025 Ocak: 14.469 TL

Bu tablo, son iki yılda maaşlarda nominal olarak yüzde 146'yı aşan bir artış yaşandığını gösteriyor.

Emekliye 17.060 TL maaş: SSK BAĞKUR için %18 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 3 puanlık aralık...

Bayram İkramiyesine Yüzde 33 Zam Geldi
Maaş artışlarının yanı sıra emeklilerin bir diğer beklentisi olan bayram ikramiyelerine de zam yapıldı. 2023'te 2.000 TL olan ikramiyeler, yüzde 33 artışla 3.000 TL'ye çıkarıldı. Böylece emekliler, her bayramda 3.000 TL, yılda toplamda 6.000 TL ikramiye almaya başladı.