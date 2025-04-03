Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur'a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur'a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

2025 yılına yüzde 15.75 zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözlerini Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak ikinci artışa çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri emeklilerin alacağı zam oranı için ilk ipuçlarını verdi. Peki Temmuz ayında emeklileri ne kadar bir artış bekliyor? İşte merak edilen hesaplama.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:22
Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 5,54'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanarak toplamda yüzde 11,54 zam verilmişti. Ancak enflasyonun yılın ilk çeyreğinde nasıl bir seyir izlediği temmuz zammının şekillenmesinde belirleyici olacak.

Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

En Düşük Emekli Maaşı Kaç Lira Oldu?

2024 yılının temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Ocak 2025 itibarıyla yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu rakam Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra resmen yürürlüğe girdi.

Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Üç Aylık Enflasyon Yüzde 10.06 Oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yüzde 15.75 oranında zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise yılın ikinci zammı için hesaplamalar başladı.

Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

TÜİK'in verilerine göre, 2025 yılının ilk üç ayında gerçekleşen enflasyon oranları şöyle oldu:

Ocak ayı enflasyonu: %5.03

Şubat ayı enflasyonu: %2.27

Mart ayı enflasyonu: %2.46

Bu rakamlarla birlikte Ocak-Mart döneminde kümülatif enflasyon %10.06 olarak gerçekleşti. Şu an için emeklilere en az bu oran kadar bir zam oluştu. Ancak kesin rakam için Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Temmuz Zammı İçin İlk İşaretler

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında maaşlar, 2025'in ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Şu an üç aylık veriler yüzde 10.06'lık bir artışı işaret etse de, bu oran yılın ikinci çeyreğindeki enflasyon rakamlarına göre daha da yükselebilir.