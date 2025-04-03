Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

TÜİK'in verilerine göre, 2025 yılının ilk üç ayında gerçekleşen enflasyon oranları şöyle oldu:

Ocak ayı enflasyonu: %5.03

Şubat ayı enflasyonu: %2.27

Mart ayı enflasyonu: %2.46

Bu rakamlarla birlikte Ocak-Mart döneminde kümülatif enflasyon %10.06 olarak gerçekleşti. Şu an için emeklilere en az bu oran kadar bir zam oluştu. Ancak kesin rakam için Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.