Emekliye %10,06 enflasyon zammı netleşti! Temmuzda SSK, Bağkur'a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...
2025 yılına yüzde 15.75 zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözlerini Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak ikinci artışa çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri emeklilerin alacağı zam oranı için ilk ipuçlarını verdi. Peki Temmuz ayında emeklileri ne kadar bir artış bekliyor? İşte merak edilen hesaplama.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:22