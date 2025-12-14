Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekli zammında 20 bin TL eşiği: 6,5 puan refah payı ve %18,78 artış formülü geldi

Yeni yıla sayılı günler kala yaklaşık 17 milyon emekli 2026'da maaşlarına yapılacak artışı yakından takip ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranında sona yaklaşılırken refah payı ihtimali de yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle 16.811 TL ile 19.000 TL arasında maaş alan emekliler, 'Zam ne kadar olacak, en düşük maaş kaç liraya çıkacak?' sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:16
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Temmuz döneminde yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için bu kez kasım ayı verileriyle birlikte 5 aylık tablo netleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 oldu.

Böylece emekliler şimdiden bu oranı garanti etmiş durumda. Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile kesinleşecek.

En düşük emekli maaşı için ilk hesap

Mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında artış yansıyacak. Buna göre 16 bin 881 lira olan taban aylığın yaklaşık 18 bin 773 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyonu zam oranını güçlendirebilir

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31-32 bandında yer alırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yüzde 31 seviyesine işaret etti.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı da yüzde 12,28'e yükselecek.