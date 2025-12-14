Emekli zammında 20 bin TL eşiği: 6,5 puan refah payı ve %18,78 artış formülü geldi

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Temmuz döneminde yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için bu kez kasım ayı verileriyle birlikte 5 aylık tablo netleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 oldu.