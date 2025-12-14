Emekli zammında 20 bin TL eşiği: 6,5 puan refah payı ve %18,78 artış formülü geldi
Yeni yıla sayılı günler kala yaklaşık 17 milyon emekli 2026'da maaşlarına yapılacak artışı yakından takip ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranında sona yaklaşılırken refah payı ihtimali de yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle 16.811 TL ile 19.000 TL arasında maaş alan emekliler, 'Zam ne kadar olacak, en düşük maaş kaç liraya çıkacak?' sorularına yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:16