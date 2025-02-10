Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

SGK, kısa bir süre çalışması olup, primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara para iadesi yapıyor. Vefat edenlerin de yakınları bu imkandan yararlanabiliyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi: 10.02.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 07:04
EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

Ülkemizde bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor. Geçmişte kısa bir dönem sigortalı olan ancak bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor.

Çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere SGK prim iadesi yapıyor. İşte detayları...

EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

KİMLER PRİM İADESİ ALABİLİR?
Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan, emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı (kadınlar için 58, erkekler için 60) tamamlayan kişiler alabiliyor.

EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

NE YAPMAK GEREKİR?
Yıl ve yaş şartını tamamlamasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanların iade alabilmek için il müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekiyor.

EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

NELER İADE EDİLİYOR?
SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lulara (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor.

EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil ediliyor. Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmiyor.