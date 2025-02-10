EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

Ülkemizde bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor. Geçmişte kısa bir dönem sigortalı olan ancak bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor. Çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere SGK prim iadesi yapıyor. İşte detayları... KİMLER PRİM İADESİ ALABİLİR? NE YAPMAK GEREKİR? NELER İADE EDİLİYOR? Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil ediliyor. Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmiyor. HESAP NASIL YAPILIYOR? ÖLEN KİŞİLER VEFAT ETMİŞSE NE OLUYOR? YENİDEN SİGORTALI OLUNABİLİR Mİ? TOPTAN ÖDEMEYİ ALAN, İADE EDİP PRİMLERİ YENİDEN İHYA EDEBİLİR Mİ? Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.