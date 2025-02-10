EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?

Ülkemizde bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor. Geçmişte kısa bir dönem sigortalı olan ancak bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor.

Çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere SGK prim iadesi yapıyor. İşte detayları...