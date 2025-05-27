Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Takvimi Belli

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyor. Bağ-Kur emeklileri için bu tarih 25'i ile 28'i arasında değişiyor. Haziran ayında da ödeme sisteminin tahsis numaralarına göre devam etmesi bekleniyor.