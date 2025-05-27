Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

Haziran ayına girilmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarının ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve kamu çalışanı maaşların erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:45
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli, maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin takvimini merakla bekliyor. 2025 Haziran ayında ödemelerin bayram öncesine çekilip çekilmeyeceği sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

Haziran Ayında Memur Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Memurlar her ay olduğu gibi maaşlarını 15'inden itibaren alıyor. Ancak bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran'da başlayacak. Normal şartlarda memur maaşları bayram sonrası hesaplara geçerken, bayramın erken tarihe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

Şu ana dek Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu yönde resmi bir açıklama gelmiş değil. Takvimde değişiklik yapılmadığı sürece memur maaşları yine 15 Haziran itibarıyla ödenecek.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Takvimi Belli

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyor. Bağ-Kur emeklileri için bu tarih 25'i ile 28'i arasında değişiyor. Haziran ayında da ödeme sisteminin tahsis numaralarına göre devam etmesi bekleniyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?

Kurban Bayramı'nın maaş ödemelerinden önce başlaması nedeniyle, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir düzenleme yapılması halinde maaşlar erkene alınabilir. Ancak bu konuda resmi bir karar henüz açıklanmadı.