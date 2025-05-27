Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, BAĞKUR, 4C, memur maaşları erken yatar mı?
Haziran ayına girilmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarının ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve kamu çalışanı maaşların erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:45