EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR’lular...

Müderrisoğlu, "Benim bir önerim var. Bütün emeklilere acaba bayram ikramiyesi ödenmeli mi? Yoksa bayram ikramiyesi asgari ücrete kadar olan emekliler için ödenip diğerleri için bir fedakarlık düşünülebilir mi? Çünkü bugün Türkiye'nin öyle zenginleri var ki emekli statüsündeler ve onlar da emekli aylığı alıyorlar ve bunların içinde 50 bin liraya yakın emekli aylığı alanlar da var.