EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR'lular...
16 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesinde önemli bir ikramiye ödemesi alacak. 4 bin liraya çıkarılan ikramiyenin toplam ödemesi ise 135 milyar liraya yaklaşıyor. Peki bu rakamın daha az sayıda emekliye dağıtılması mümkün mü? Düşük emekli maaşı alanlara yüksek ikramiye ödemesi yapılabilir mi? İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in bu soruya ışık tutacak açıklamaları.
Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:35