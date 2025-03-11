Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR'lular...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR'lular...

16 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesinde önemli bir ikramiye ödemesi alacak. 4 bin liraya çıkarılan ikramiyenin toplam ödemesi ise 135 milyar liraya yaklaşıyor. Peki bu rakamın daha az sayıda emekliye dağıtılması mümkün mü? Düşük emekli maaşı alanlara yüksek ikramiye ödemesi yapılabilir mi? İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in bu soruya ışık tutacak açıklamaları.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:35
EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR’lular...

16 milyon emekli, Ramazan Bayramı öncesinde bu yılki ilk bayram ikramiyelerini alacak. Emeklilere ödenecek olan 4 bin TL'lik ikramiye, maaşı ne olursa olsun her hak sahibine verilecek. Öte yandan emekli maaşlarının farklılığı göz önüne alındığında bu ödemelerin ihtiyaca göre yapılmasını gündeme getirdi. Peki bu düzenleme nasıl işleyecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR’lular...

A Haber'de Cansın Helvacı ile gündemi yorumlayan gazeteci Okan Müderrisoğlu, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesinin şekliyle ilgili ilginç bir öneri sundu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR’lular...

Müderrisoğlu, özellikle yüksek emekli maaşı alanlar ile düşük maaşlı emekliler arasındaki farkların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "Bütün emeklilere bayram ikramiyesi ödenmeli mi? Yoksa asgari ücrete kadar olan emeklilere mi verilmeli?" diye sordu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR’lular...

Müderrisoğlu'nun önerisi bayram ikramiyelerinin yalnızca ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedefliyor. Bununla birlikte yüksek emekli maaşı alanların bu ödemeden feragat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR’lular...

Müderrisoğlu, "Benim bir önerim var. Bütün emeklilere acaba bayram ikramiyesi ödenmeli mi? Yoksa bayram ikramiyesi asgari ücrete kadar olan emekliler için ödenip diğerleri için bir fedakarlık düşünülebilir mi? Çünkü bugün Türkiye'nin öyle zenginleri var ki emekli statüsündeler ve onlar da emekli aylığı alıyorlar ve bunların içinde 50 bin liraya yakın emekli aylığı alanlar da var.