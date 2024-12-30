EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap

Şimdiye kadar beş aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 ve Kasım enflasyonunu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Yani Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 çıktı. Geriye kalan Aralık enflasyonu da bu hafta belli olacak.