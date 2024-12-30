Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap

EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı son enflasyon verilerinde. Emeklilerin de tıpkı memurlar gibi maaş zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin netleşmesi için son bir oran kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları öncesinde emeklilerin hesabını değiştiren bir anket daha geldi. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni oran yeni hesaplama...

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Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:23
EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi!

Emeklilerin Ocak zammı için artık son günlere girildi. 2025 yılının ilk zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri emeklilerin Ocak artışını gösterecek. 2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon zammını ortaya koyacak.

EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi!

Şimdiye kadar beş aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 ve Kasım enflasyonunu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Yani Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 çıktı. Geriye kalan Aralık enflasyonu da bu hafta belli olacak.

EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi!

Artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu ekonomistler tarafından yüzde 45.28 olarak tahmin edilmişti. Bu anket, ikinci 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 16.47 çıkabileceğini ortaya koydu.

EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi!

Ardından bir ipucu da Finansal Kurumlar Birliği'nden gelmişti. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.92 çıktı. Bu tahmin de 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 16.98 çıkabileceğini gösterdi.

EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi!

Son ipucu da AA Finans'tan geldi. 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 1.61 oldu. Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.61), bir önceki ay yüzde 47.09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45.21'e ineceği öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 16.42 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 16.42 olarak gerçekleşecek.

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