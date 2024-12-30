EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı son enflasyon verilerinde. Emeklilerin de tıpkı memurlar gibi maaş zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin netleşmesi için son bir oran kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları öncesinde emeklilerin hesabını değiştiren bir anket daha geldi. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni oran yeni hesaplama...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:23