Elinde gram ve çeyrek altın olanlar baksın: Kuyumcular bu fiyata hazır olun dedi
Altın fiyatları, son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından 3 Kasım 2025 haftasına hafif alıcılı ancak temkinli başladı. Gram altının kısa sürede 6.000 TL bandını aşmasıyla piyasada yaşanan panik havası haftanın ilk işlem gününde yerini zirveden hafif bir geri çekilmeye bıraktı. Hem yatırımcılar hem de kuyumcu esnafı fiyatlardaki bu öngörülemez oynaklık (volatilite) nedeniyle tedirgin. Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler yatıyor.
Giriş Tarihi: 03.11.2025 09:09