Elinde gram ve çeyrek altın olanlar baksın: Kuyumcular bu fiyata hazır olun dedi

Ancak piyasada tansiyon yüksek. Küresel ekonomideki ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) belirsiz faiz kararları altının yönünü tahmin edilemez bir hale getirmiş durumda. Bu yüksek volatilite sadece kısa vadeli yatırımcıları değil, aynı zamanda günlük işlemlerini sürdüren kuyumcu esnafını da derinden tedirgin ediyor. Altın, küresel riskler ve merkez bankalarının politikaları arasında sıkışıp kalmış görünüyor.