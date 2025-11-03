Kadraj Galeri Kadraj İkon Elinde gram ve çeyrek altın olanlar baksın: Kuyumcular bu fiyata hazır olun dedi

Elinde gram ve çeyrek altın olanlar baksın: Kuyumcular bu fiyata hazır olun dedi

Altın fiyatları, son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından 3 Kasım 2025 haftasına hafif alıcılı ancak temkinli başladı. Gram altının kısa sürede 6.000 TL bandını aşmasıyla piyasada yaşanan panik havası haftanın ilk işlem gününde yerini zirveden hafif bir geri çekilmeye bıraktı. Hem yatırımcılar hem de kuyumcu esnafı fiyatlardaki bu öngörülemez oynaklık (volatilite) nedeniyle tedirgin. Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler yatıyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 09:09
Türk Lirası karşısında son haftalarda rekor üstüne rekor kırarak adeta nefes kesen bir ralli gerçekleştiren gram altın, yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Kısa bir süre önce psikolojik eşik olan 6.000 TL bandını aşarak yatırımcıyı panikleten sarı maden, 3 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla zirveden hafifçe geri çekilme sinyalleri veriyor.

Ancak piyasada tansiyon yüksek. Küresel ekonomideki ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) belirsiz faiz kararları altının yönünü tahmin edilemez bir hale getirmiş durumda. Bu yüksek volatilite sadece kısa vadeli yatırımcıları değil, aynı zamanda günlük işlemlerini sürdüren kuyumcu esnafını da derinden tedirgin ediyor. Altın, küresel riskler ve merkez bankalarının politikaları arasında sıkışıp kalmış görünüyor.

🔥 Gözler Altında! Gram Altın Zirveden Geri mi Çekiliyor?

Haftanın ilk işlem gününde (3 Kasım 2025, 08:48 itibarıyla) altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda %0,3 yükselişle 4.012 dolar seviyesinde tutunuyor.

Yurt içinde ise Kapalıçarşı altın fiyatları ile serbest piyasa arasındaki makas dikkat çekiyor.

Gram Altın (Serbest Piyasa): 5.425 TL

Gram Altın (Kapalıçarşı Satış): 5.664 TL

Çeyrek Altın (Kapalıçarşı Satış): 9.239 TL

Tam Altın (Kapalıçarşı Satış): 37.750 TL

Kuyumcular Tedirgin: "Altın Gördüğü Fiyatı Unutmaz"

Rekor seviyelerin ardından piyasada ciddi bir durgunluk yaşandığını belirten kuyumcu esnafı, fiyatların "haddinden fazla" yükseldiğini ifade ediyor. Sektör temsilcileri, "Altın yükselince vatandaş almıyor, düşünce de 'biraz daha düşer' diye bekliyor. Piyasa tamamen belirsizlik içinde," şeklinde konuştu.

Düğün sezonu altın talebi devam etse de (ortalama 220 gramdan 250 grama yükseldi), yüksek işçilik maliyetleri ve ani fiyat değişimleri satışları olumsuz etkiliyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5.300 TL seviyelerinde işlem görüyor.