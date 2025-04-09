Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜREBİLİR

"Gram altın tarafında 3 bin 750 lira seviyesinin aşağı yönlü kırılması 3 bin 650 hatta 3 bin 550 lira seviyesi yine destek konumunda olabilir diye düşünüyoruz. Ancak yılın ikinci yarısına baktığınız zaman yine altın fiyatları güvenli liman gömleğini giyer ve yükseliş trendini devam ettirebilir. Bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler yine bu yükselişlerin devam edeceğini bize işaret ediyor."