Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasadaki değişimler sarı metal üzerindeki etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar Kapalıçarşı'daki güncel grafiği ve gram altın, çeyrek altın, külçe altın, tam altın, yarım altın, ons altının anlık fiyatlarını sorguluyor. Peki bugün itibarıyla canlı altın fiyatlarında son durum nedir? İşte Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarıyla piyasanın seyri ve güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:09