Kadraj Galeri Kadraj İkon Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasadaki değişimler sarı metal üzerindeki etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar Kapalıçarşı'daki güncel grafiği ve gram altın, çeyrek altın, külçe altın, tam altın, yarım altın, ons altının anlık fiyatlarını sorguluyor. Peki bugün itibarıyla canlı altın fiyatlarında son durum nedir? İşte Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarıyla piyasanın seyri ve güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:09
Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Canlı altın piyasasında son durum yatırımcıların odağında yer alıyor. Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında altının seyrine ilişkin değerlendirilmelerini paylaştı. İslam Memiş, herkesin merak ettiği ''Altın fiyatları ne kadar olacak?'' sorusuna da yanıt verdi.

Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ NE KADAR SÜRECEK?

İşte güncel açıklamalardan satır başları;

"Gram altın ve ons altın haftaya düşüşle başladı. Bu düşüşlerin kısa vadede devam etmesini bekliyoruz. Şu anda ons altın 3 bin dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda. Gram altın 3 bin 770 lira seviyesinde. Ons ve gram tarafında 3 işlem gününde 190 lira civarında bir geri çekilme düşüş gördük."

Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

KISA VADEDE SÜRECEK

"Kısa vadede bu düşüşlerin devam etme olasılığı güçlü. Nisan ayında bu düşüş ihtimalini yine beklemeye devam ediyoruz. Çünkü altın satan yatırımcılar biraz daha küresel borsalara yöneldi farklı yatırım araçlarına yöneldi. Buradaki fırsatları değerlendiriyorlar."

Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ONS ALTINDA CEPHESİNDE SON DURUM

"Ons altın tarafında 2 bin 880 – 2 bin 830 ve 2 bin 800 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin devam edeceğini kısa vadede bekliyoruz."

Elinde altın bulunduran beklesin! İslam Memiş kritik uyarıyı yaptı! 9 Nisan 2025 ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜREBİLİR

"Gram altın tarafında 3 bin 750 lira seviyesinin aşağı yönlü kırılması 3 bin 650 hatta 3 bin 550 lira seviyesi yine destek konumunda olabilir diye düşünüyoruz. Ancak yılın ikinci yarısına baktığınız zaman yine altın fiyatları güvenli liman gömleğini giyer ve yükseliş trendini devam ettirebilir. Bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler yine bu yükselişlerin devam edeceğini bize işaret ediyor."