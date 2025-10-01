Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
Türkiye batıdan gelen yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak ile rüzgar uyarısı yaptı. Bugün özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile doğudaki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki üç büyükşehirde hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava tahmin raporu.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 07:00