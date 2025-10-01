Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor

Yeni Bir Yağışlı Sistem Geliyor

Perşembe akşam saatlerinden itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini açıklayan Macit, "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de, cumartesi ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörüyoruz." dedi.