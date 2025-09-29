Ekim ayında kamuya dev alım: Binlerce memur ve personel alınacak!
Ekim ayı kamu personeli olmak isteyenler için fırsatlarla dolu başladı! Üniversiteler bakanlıklar, belediyeler ve ajanslar, KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere toplam 2.413'ten fazla memur ve sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. DHMİ Asistan Kontrolör, THY 1000 Kabin Memuru, EGM Teknisyen alımları dikkat çekerken, işte kaçırmamanız gereken tüm ilanların tam listesi, başvuru tarihleri ve şartları...
Giriş Tarihi: 29.09.2025 11:57