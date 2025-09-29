Boğaziçi Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruları 1 Ekim 2025 Çarşamba günü sona erdirecek. Bu pozisyon, özellikle teknoloji ve yazılım alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

DHMİ Genel Müdürlüğü de aynı tarihte, yani 1 Ekim 2025 Çarşamba, asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak. Hava trafik kontrolü alanında görev almak isteyen adaylar, bu ilanı kaçırmamalı.