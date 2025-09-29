Kadraj Galeri Kadraj İkon Ekim ayında kamuya dev alım: Binlerce memur ve personel alınacak!

Ekim ayında kamuya dev alım: Binlerce memur ve personel alınacak!

Ekim ayı kamu personeli olmak isteyenler için fırsatlarla dolu başladı! Üniversiteler bakanlıklar, belediyeler ve ajanslar, KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere toplam 2.413'ten fazla memur ve sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. DHMİ Asistan Kontrolör, THY 1000 Kabin Memuru, EGM Teknisyen alımları dikkat çekerken, işte kaçırmamanız gereken tüm ilanların tam listesi, başvuru tarihleri ve şartları...

Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte kamu kurumları 2025 yılı personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere adeta bir istihdam seferberliği başlattı. Üniversitelerden bakanlıklara, belediyelerden kalkınma ajanslarına kadar onlarca kurum, 2.413'ü aşan sayıda memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı için resmi ilanlarını yayımladı. KPSS puanı olanlar için merkezi ve kurumsal alımlar öne çıkarken, Merkez Bankası ve THY gibi dev kurumların KPSS'siz personel alımları da büyük ilgi görüyor.

Güncel Kamu Personel Alım İlanları: Ekim 2025'te Hangi Kurum Hangi Pozisyonlar İçin Personel Alıyor?

Kamu kurumları ve üniversiteler Ekim 2025 itibarıyla personel alımlarını hızlandırdı. İş arayanlar için büyük fırsatlar sunan ilanlar arasında bilişim personeli, asistan hava trafik kontrolörü, sözleşmeli ve kadrolu pozisyonlar öne çıkıyor. İşte Ekim ayı ve devamında başvurusu sürecek olan önemli kamu alımları ve başvuru tarihleri:

Boğaziçi Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruları 1 Ekim 2025 Çarşamba günü sona erdirecek. Bu pozisyon, özellikle teknoloji ve yazılım alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

DHMİ Genel Müdürlüğü de aynı tarihte, yani 1 Ekim 2025 Çarşamba, asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak. Hava trafik kontrolü alanında görev almak isteyen adaylar, bu ilanı kaçırmamalı.

Munzur Üniversitesi ise sözleşmeli personel alımlarına 2 Ekim 2025 Perşembe günü kadar başvuru kabul edecek. Uşak Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi de sözleşmeli personel pozisyonları için 6 Ekim 2025 Pazartesi son başvuru tarihini duyurdu.

Yalova Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ise başvurularını 7 Ekim 2025 Salı günü sonlandıracak. Yalova Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı yaparken, Zafer Kalkınma Ajansı uzman personel alımı gerçekleştirecek.

Türkiye Belediyeler Birliği, memur alımı için adayları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü kadar başvurmaya davet ediyor. Harran Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi de 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek başvurularla sözleşmeli personel ve bilişim personeli alımlarını sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise kadrolu teknisyen (berber) pozisyonu için başvuruları 10 Ekim 2025 Cuma günü sonlandıracak. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da 13 Ekim 2025 Pazartesi tarihine kadar sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.