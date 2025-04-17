EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis'e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?
Trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ehliyetine el konulan milyonlarca sürücü muhtemel bir af düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. Alkollü araç kullanma, hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme gibi ciddi ihlaller nedeniyle sürücü belgeleri iptal edilen vatandaşlar, "ehliyet affı" yönünde adımlar atılıp atılmayacağını merak edip araştırıyor. Peki 2025'te ehliyet affı çıkar mı? İşte merak edilen gelişmeler!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:36