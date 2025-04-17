EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

Kimler Yararlanabilir? Olası Kapsam Ne Olur?

Olası bir af düzenlemesi özellikle ceza puanı birikimi nedeniyle sürücü belgesi iptal edilen ya da geçici olarak el konulan sürücüleri kapsayabilir. Affın kapsamı henüz netleşmemiş olsa da benzer geçmiş düzenlemelerde olduğu gibi affın kasıtlı suçlar dışındaki ihlaller için geçerli olması bekleniyor.