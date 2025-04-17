Kadraj Galeri Kadraj İkon EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis'e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis'e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

Trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ehliyetine el konulan milyonlarca sürücü muhtemel bir af düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. Alkollü araç kullanma, hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme gibi ciddi ihlaller nedeniyle sürücü belgeleri iptal edilen vatandaşlar, "ehliyet affı" yönünde adımlar atılıp atılmayacağını merak edip araştırıyor. Peki 2025'te ehliyet affı çıkar mı? İşte merak edilen gelişmeler!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:36
EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

Trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ehliyetine el konulan ya da ceza puanı nedeniyle ehliyet iptaliyle karşı karşıya kalan yüz binlerce sürücü Meclis'ten çıkacak olası bir af düzenlemesini umutla bekliyor.

EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

Kimler Yararlanabilir? Olası Kapsam Ne Olur?

Olası bir af düzenlemesi özellikle ceza puanı birikimi nedeniyle sürücü belgesi iptal edilen ya da geçici olarak el konulan sürücüleri kapsayabilir. Affın kapsamı henüz netleşmemiş olsa da benzer geçmiş düzenlemelerde olduğu gibi affın kasıtlı suçlar dışındaki ihlaller için geçerli olması bekleniyor.

EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

Ancak alkol veya uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanan sürücülerin bu tür af kapsamı dışında bırakılması olası görünüyor.

EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

Henüz Resmi Bir Gelişme Yok

Şu ana kadar ehliyet affına ilişkin Meclis'e sunulmuş resmi bir yasa teklifi bulunmuyor.

EHLİYET AFFI 2025: Bu sene ehliyet affı çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? Hangi cezaları kapsayacak?

Eğer teklif Meclis'e sunulup yasalaşırsa düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.