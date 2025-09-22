Kadraj Galeri Kadraj İkon EGM PROMOSYON TEKLİFİ EYLÜL 2025 || EGM promosyon talebi 270 bin TL ve 600 bin TL faizsiz kredi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2025 yılı maaş promosyon anlaşması için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı'nın 99 bin 500 TL tutarında imzaladığı yüksek promosyon anlaşmasının ardından gözler emniyet teşkilatına çevrildi. Yaklaşık 350 bin personeli ilgilendiren promosyon görüşmelerinde rakamların çok daha yukarı çekilmesi bekleniyor. Peki, EGM promosyon anlaşması ne zaman yapılacak teklif detayları neler? İşte promosyon sürecine dair detaylı bilgiler

Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:13
Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 2025-2028 yılları için tek seferde ve peşin 270 bin TL maaş promosyonu talep edilirken manevi hassasiyetleri olan personel için alternatif olarak 600 bin TL faizsiz kredi seçeneğinin sunulması gerektiği belirtildi. Peki EGM promosyon anlaşması ne zaman yapılacak, hangi bankalar teklif verecek ve süreç nasıl işleyecek? İşte, detaylı bilgiler…

2022 Promosyon Anlaşması

EGM ile Vakıfbank arasında 2022 yılında imzalanan maaş promosyon anlaşması, 5 yıl üzerinden belirlenmiş ancak tepkiler üzerine 3 yıla düşürülmüştü. O dönem için kişi başına 27 bin TL ödenmişti. Bu tutar, artan enflasyon ve kamu kurumlarının son aylarda imzaladığı yüksek promosyon rakamlarıyla kıyaslandığında bugün yetersiz kalıyor.

Adalet Bakanlığı personeline ödenen 99 bin 500 TL'lik promosyon emniyet personeli arasında beklentiyi daha da yükseltmiş durumda. Birçok polis memuru bu kez promosyonun 6 haneli rakamlara çıkması gerektiğini savunuyor.

Yeni Anlaşma İçin Kritik Tarihler

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın açıklamasına göre EGM maaş promosyon ihalesi 29 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. İhalenin ardından sürecin hızlı işlemesi ve promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım 2025 tarihine kadar personelin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Sendikanın Talepleri: Şeffaflık ve Alternatif Ödeme

Sendika bu yılki görüşmelerde yalnızca rakamlara odaklanmakla kalmadı; aynı zamanda ihalede şeffaflığın sağlanması için de öneriler sundu.

📌 Canlı Yayın Talebi

Promosyon tekliflerinin şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınlanması istendi. Böylece tüm polis teşkilatı süreci doğrudan takip edebilecek.

📌 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Promosyon almak istemeyen personel için alternatif olarak 600 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilmesi talep edildi. Bu seçenek, özellikle dini hassasiyetleri nedeniyle promosyon ödemesi almak istemeyen polisler için sunuluyor.

📌 Ek Para Puan Sistemi

İhaleyi kazanan bankanın kredi kartını kullanan personele ek para puan yüklemesi önerildi.

📌 ATM ve Ortak ATM Zorunluluğu

81 ilde şube açma zorunluluğu yerine, kurumca belirlenecek noktalara ATM kurulması ve ortak ATM imkânının sağlanması istendi.

📌 Borç Yapılandırma Hakkı

Sözleşme süresi boyunca bir kez, piyasa koşullarının altında faizle kredi/kredi kartı borç yapılandırma hakkı verilmesi talep edildi.

📌 Ücretsiz Bankacılık İşlemleri

EFT, havale gibi temel bankacılık işlemlerinin ortak ATM'ler dahil ücretsiz olması istendi.

📌 Promosyonun Tek Seferde ve Peşin Ödenmesi

Sendika, sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması ve ödenecek promosyonun tek kalemde yatırılması konusunda ısrarcı.

Personelin Beklentisi: "Artık Hakkımızı Almak İstiyoruz"

Emniyet personeli, promosyon tartışmalarını yakından takip ediyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda polislerin en çok dile getirdiği konular arasında "adil paylaşım" ve "tek seferde ödeme" öne çıkıyor.