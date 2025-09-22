EGM PROMOSYON TEKLİFİ EYLÜL 2025 || EGM promosyon talebi 270 bin TL ve 600 bin TL faizsiz kredi

Adalet Bakanlığı personeline ödenen 99 bin 500 TL'lik promosyon emniyet personeli arasında beklentiyi daha da yükseltmiş durumda. Birçok polis memuru bu kez promosyonun 6 haneli rakamlara çıkması gerektiğini savunuyor.

Yeni Anlaşma İçin Kritik Tarihler

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın açıklamasına göre EGM maaş promosyon ihalesi 29 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. İhalenin ardından sürecin hızlı işlemesi ve promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım 2025 tarihine kadar personelin hesaplarına yatırılması bekleniyor.