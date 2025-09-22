EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ DUYURULDU MU? EGM promosyonu kaç para, ne zaman yatar?
Yüz binlerce emniyet personelinin merakla beklediği 2025-2028 dönemi EGM maaş promosyonu için en kritik sürece girildi. Vakıfbank ile 2022'de imzalanan ve o dönem için 27.000 TL olarak belirlenen 3 yıllık anlaşmanın sonuna gelinmesiyle birlikte tüm gözler yeni ihale tarihine ve rekor kırması beklenen yeni promosyon rakamına çevrildi. Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın kamuoyuna açıkladığı 270 bin TL'lik dev talep, beklentileri zirveye taşıdı. Peki polis maaş promosyon ihalesi ne zaman yapılacak, ödemeler hangi tarihte hesaplara yatacak ve bu rekor beklentinin arkasında ne var? İşte tüm detaylarıyla EGM promosyon yol haritası.
Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:52