Kadraj Galeri Kadraj İkon EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ DUYURULDU MU? EGM promosyonu kaç para, ne zaman yatar?

Yüz binlerce emniyet personelinin merakla beklediği 2025-2028 dönemi EGM maaş promosyonu için en kritik sürece girildi. Vakıfbank ile 2022'de imzalanan ve o dönem için 27.000 TL olarak belirlenen 3 yıllık anlaşmanın sonuna gelinmesiyle birlikte tüm gözler yeni ihale tarihine ve rekor kırması beklenen yeni promosyon rakamına çevrildi. Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın kamuoyuna açıkladığı 270 bin TL'lik dev talep, beklentileri zirveye taşıdı. Peki polis maaş promosyon ihalesi ne zaman yapılacak, ödemeler hangi tarihte hesaplara yatacak ve bu rekor beklentinin arkasında ne var? İşte tüm detaylarıyla EGM promosyon yol haritası.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:52
Emniyet Sendikası'ndan 270 Bin TL'lik Promosyon Çağrısı

Promosyon sürecine dair en net ve en yüksek sesli çıkış Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan geldi. Sendika yaptığı yazılı açıklamada teşkilat mensuplarının ekonomik haklarını en üst düzeyde korumak amacıyla bir teklif ve talep dosyası hazırladıklarını belirtti. Açıklamada yeni dönem için beklentinin 270.000 TL olduğu vurgulandı.

EGM Promosyon İhalesi Ne Zaman? Ödemeler Hangi Gün Yapılacak?

Sendikaların ve kulislerin paylaştığı bilgilere göre, promosyon takvimi büyük ölçüde netleşmiş durumda. Yüz binlerce polisin ve ailesinin beklediği tarihler şu şekilde öngörülüyor:

İhale Tarihi: EGM maaş promosyonu ihalesinin, Ekim ayının ilk haftası itibarıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu ihalede, en yüksek teklifi veren banka, önümüzdeki 3 yıl boyunca emniyet personelinin maaş ödemelerini yapma hakkını kazanacak.

Ödeme Tarihi: İhalenin sonuçlanması ve anlaşmanın imzalanmasının ardından, rekor promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım'a kadar tüm personelin maaş hesaplarına tek seferde yatırılması hedefleniyor.

2022 Promosyon Anlaşması

EGM ile Vakıfbank arasında 2022 yılında imzalanan maaş promosyon anlaşması, 5 yıl üzerinden belirlenmiş ancak tepkiler üzerine 3 yıla düşürülmüştü. O dönem için kişi başına 27 bin TL ödenmişti.

Sendikanın Talepleri: Şeffaflık ve Alternatif Ödeme

Sendika bu yılki görüşmelerde yalnızca rakamlara odaklanmakla kalmadı; aynı zamanda ihalede şeffaflığın sağlanması için de öneriler sundu.

📌 Canlı Yayın Talebi

Promosyon tekliflerinin şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınlanması istendi. Böylece tüm polis teşkilatı süreci doğrudan takip edebilecek.

📌 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Promosyon almak istemeyen personel için alternatif olarak 600 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilmesi talep edildi. Bu seçenek, özellikle dini hassasiyetleri nedeniyle promosyon ödemesi almak istemeyen polisler için sunuluyor.

📌 Ek Para Puan Sistemi

İhaleyi kazanan bankanın kredi kartını kullanan personele ek para puan yüklemesi önerildi.

📌 ATM ve Ortak ATM Zorunluluğu

81 ilde şube açma zorunluluğu yerine, kurumca belirlenecek noktalara ATM kurulması ve ortak ATM imkânının sağlanması istendi.

📌 Ücretsiz Bankacılık İşlemleri

EFT, havale gibi temel bankacılık işlemlerinin ortak ATM'ler dahil ücretsiz olması istendi.

📌 Borç Yapılandırma Hakkı

Sözleşme süresi boyunca bir kez, piyasa koşullarının altında faizle kredi/kredi kartı borç yapılandırma hakkı verilmesi talep edildi.