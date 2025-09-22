EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ DUYURULDU MU? EGM promosyonu kaç para, ne zaman yatar?

Emniyet Sendikası'ndan 270 Bin TL'lik Promosyon Çağrısı

Promosyon sürecine dair en net ve en yüksek sesli çıkış Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan geldi. Sendika yaptığı yazılı açıklamada teşkilat mensuplarının ekonomik haklarını en üst düzeyde korumak amacıyla bir teklif ve talep dosyası hazırladıklarını belirtti. Açıklamada yeni dönem için beklentinin 270.000 TL olduğu vurgulandı.