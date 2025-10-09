EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

Sendika Taleplerini Açıkladı: 270 Bin TL Tek Seferde Ödeme Talebi

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı promosyon sürecine ilişkin hazırladığı raporu tamamladı. Raporda geçmiş yıllardaki anlaşmalar ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak talepler şekillendirildi.

Sendikanın öncelikli talebi, maaş promosyon tutarının 270 bin TL olarak belirlenmesi ve bu ödemenin tek seferde, peşin olarak yapılması yönünde. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması da önerildi.