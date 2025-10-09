Kadraj Galeri Kadraj İkon EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan yüz binlerce personel 2025 yılı banka maaş promosyonu için nefesini tuttu. Kamu kurumlarında art arda yapılan yüksek promosyon anlaşmalarının ardından gözler şimdi EGM'ye çevrildi. Özellikle Adalet Bakanlığı çalışanlarına sağlanan 99 bin 500 liralık promosyon sonrası, emniyet mensupları yeni dönemde rekor seviyede bir teklif bekliyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:47
EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde promosyon ihalesine yönelik hazırlıklar sürerken, mevcut sözleşmenin 13 Kasım 2025 tarihinde sona ereceği konuşuluyor. Kulis bilgilerine göre yeni ihale takvimi bu tarihten kısa süre önce açıklanacak. Planlamalar doğrultusunda promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılması öngörülüyor.

EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

Henüz resmi ihale tarihi duyurulmadı ancak kurum içindeki kaynaklar, sürecin bu yılın son çeyreğinde netlik kazanacağını belirtiyor.

EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

Sendika Taleplerini Açıkladı: 270 Bin TL Tek Seferde Ödeme Talebi

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı promosyon sürecine ilişkin hazırladığı raporu tamamladı. Raporda geçmiş yıllardaki anlaşmalar ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak talepler şekillendirildi.
Sendikanın öncelikli talebi, maaş promosyon tutarının 270 bin TL olarak belirlenmesi ve bu ödemenin tek seferde, peşin olarak yapılması yönünde. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması da önerildi.

EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

Promosyon yerine farklı bir seçenek tercih etmek isteyen personele ise 600 bin TL tutarında sıfır faizli kredi imkanı sunulması teklif edildi.

EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

İhale şartnamesinin 164 bin 440 TL taban fiyat üzerinden açıklanması gerektiğini belirten sendika, temel amaçlarının personelin ekonomik olarak nefes almasını sağlamak olduğunu vurguladı.