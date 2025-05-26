EGM polis atama ve yer değişikliği sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? POLNET Polis tayinleri 2025 sorgulama ekranı

Her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen polis tayinleri 2025 yılı itibarıyla da yoğun bir merak ve heyecanla bekleniyor. Binlerce emniyet mensubu ve ailesi, görev yerlerinin değişip değişmeyeceğini öğrenmek için adeta nefesini tutmuş durumda. Peki 2025 polis genel atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tayin süreci ve bilinmesi gereken tüm detaylar.