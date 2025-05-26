EGM polis atama ve yer değişikliği sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? POLNET Polis tayinleri 2025 sorgulama ekranı
Emniyet teşkilatında görev yapan on binlerce polis memuru ve aileleri 2025 yılı genel atama süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak resmi açıklama tayin bekleyen personelin yeni görev yerlerini belirleyecek. Peki 2025 yılı polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:34