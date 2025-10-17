EGM 2025-2028 promosyonu SON DAKİKA! Polis maaş promosyonu ödemesi ne kadar? Faizsiz kredi ve ihale tarihi

Polis Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Üç yıl önce 27 bin TL olarak belirlenen promosyon tutarının, son dönemdeki ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon nedeniyle rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Bu beklentiyi güçlendiren en önemli adım ise Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan geldi. Sendika 2025-2028 dönemini kapsayacak anlaşma için bankalardan 270 bin TL tutarında peşin promosyon ödemesi talep etti. Ayrıca sendika, ihalenin şartnamesine taban fiyat olarak 164 bin 440 TL belirlenmesini istedi.