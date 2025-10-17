Kadraj Galeri Kadraj İkon EGM 2025-2028 promosyonu SON DAKİKA! Polis maaş promosyonu ödemesi ne kadar? Faizsiz kredi ve ihale tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin dört gözle beklediği maaş promosyonu için geri sayım sona erdi. Yaklaşık 350 bin EGM personelini ilgilendiren dev anlaşmanın banka ihale tarihi resmen duyuruldu. Polislerin alım gücünü doğrudan etkileyecek olan bu ihale, sendikaların yüksek talepleri ve bankalar arasındaki rekabetle şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki polis maaş promosyonu ödemesi ne kadar? Faizsiz kredi ve ihale tarihi detayları nedir?

Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:51
EGM maaş promosyon ihalesi 21 Ekim 2025'te yapılacak. 350 bin polisi ilgilendiren anlaşmada sendika 270 bin TL talep etti. İşte Polis promosyonu ihale tarihi faizsiz kredi seçeneği ve ödeme detayları.

EGM Maaş Promosyon İhalesi 21 Ekim'de Yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatını kapsayan yeni maaş promosyonu anlaşması için ihale tarihini açıkladı. İhale, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Emniyet Teşkilatı Sendikası (ETS), personelinin hakkını korumak amacıyla ihale komisyonuna katılım talebinde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu önemli isteği kabul ederek sendikanın süreçte aktif rol almasını sağladı. Sendikanın sürece dâhil olması, tekliflerin personel lehine artırılması açısından kritik önem taşıyor.

Polis Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Üç yıl önce 27 bin TL olarak belirlenen promosyon tutarının, son dönemdeki ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon nedeniyle rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Bu beklentiyi güçlendiren en önemli adım ise Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan geldi. Sendika 2025-2028 dönemini kapsayacak anlaşma için bankalardan 270 bin TL tutarında peşin promosyon ödemesi talep etti. Ayrıca sendika, ihalenin şartnamesine taban fiyat olarak 164 bin 440 TL belirlenmesini istedi.

Sendika yetkilileri promosyon almak istemeyen personeller için ise banka tarafından 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneğinin sunulması yönünde kritik bir öneri iletti. Bu faizsiz kredi seçeneği, personelin finansal esnekliğini artırmayı hedefliyor.