EGM 2025-2028 promosyon anlaşması | Polis maaş promosyonu ödemesi ne kadar olacak, faizsiz kredi verilecek mi? İhale tarihleri
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. 2022 yılında Vakıfbank ile yapılan anlaşma kapsamında polis memurlarına üç yıllık dönem için 27 bin TL ödenmişti. Bu sürenin sona ermesine sayılı günler kala yeni dönem için hem promosyon miktarı hem de ihale tarihi merakla bekleniyor. Peki EGM maaş promosyonu ihalesi ne zaman, ödemeler hangi tarihte gerçekleşecek? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 14.10.2025 14:12