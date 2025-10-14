Kadraj Galeri Kadraj İkon EGM 2025-2028 promosyon anlaşması | Polis maaş promosyonu ödemesi ne kadar olacak, faizsiz kredi verilecek mi? İhale tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. 2022 yılında Vakıfbank ile yapılan anlaşma kapsamında polis memurlarına üç yıllık dönem için 27 bin TL ödenmişti. Bu sürenin sona ermesine sayılı günler kala yeni dönem için hem promosyon miktarı hem de ihale tarihi merakla bekleniyor. Peki EGM maaş promosyonu ihalesi ne zaman, ödemeler hangi tarihte gerçekleşecek? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 14:12
Polis teşkilatında on binlerce personeli ilgilendiren maaş promosyon ihalesinde geri sayım başladı. Bankaların sunacağı teklifler ve EGM'nin karar süreci önümüzdeki üç yıl boyunca personelin maaşlarına doğrudan etki edecek.

EGM Maaş Promosyon İhalesi Ne Zaman Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni maaş promosyon ihalesinin ekim ayının son haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sözleşmeye göre belirlenecek tutarların en geç 15 Kasım 2025 tarihine kadar personel hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Yeni dönem 2025-2028 yıllarını kapsayacak şekilde planlanıyor. Mevcut anlaşmanın süresi kasım ayında dolacağı için ihale sürecinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Sendikanın Talebi: 270 Bin TL Promosyon

Emniyet Teşkilatı Sendikası yeni dönem için tek seferde ve peşin 270 bin TL maaş promosyonu talep etti.