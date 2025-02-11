Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

"Sanıyorum ki şimdiye kadar tüm depremler, etkinleşen fay hattı üzerinde aynı kırılma mekanizmasına sahipti. Bugün ise küçük bir farklılık var; bu da belki de şimdiye kadar etkinleşen sismik bölgenin doğusunda, küçük boyutlarda bir komşu fayın harekete geçmiş olabileceğini gösteriyor."