Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir
Ege Denizi'nde günlerdir durmadan devam eden depremler tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle son 2 gündür 5 üzeri meydana gelen sarsıntılar sonrası uzman isimlerden korkutan uyarılar geldi. Sismolog Gerasimos Papadopoulos bugünkü depremin ardından fayın kırılma şeklinin ilk kez değiştiğini ifade ederek "Şimdiye kadar etkinleşen sismik bölgenin doğusunda, küçük boyutlarda bir komşu fayın harekete geçmiş olabileceğini gösteriyor" dedi.
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:11