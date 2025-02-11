Kadraj Galeri Kadraj İkon Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

Ege Denizi'nde günlerdir durmadan devam eden depremler tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle son 2 gündür 5 üzeri meydana gelen sarsıntılar sonrası uzman isimlerden korkutan uyarılar geldi. Sismolog Gerasimos Papadopoulos bugünkü depremin ardından fayın kırılma şeklinin ilk kez değiştiğini ifade ederek "Şimdiye kadar etkinleşen sismik bölgenin doğusunda, küçük boyutlarda bir komşu fayın harekete geçmiş olabileceğini gösteriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:24
Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler nedeniyle boşaltılan Santorini adasında dün 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Söz konusu depremler başkent Atina'da bile hissedildi.

Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

FAYIN KIRILMA ŞEKLİ İLK KEZ DEĞİŞTİ

Sismolog Gerasimos Papadopoulos ise ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu belirterek, "İlk günlerde gördüğümüz güçlü işaretler yok. Agresif deprem dizisi davranış özelliklerini değiştirmeye başladı" dedi ve bir noktaya dikkat çekti:

Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

"Sanıyorum ki şimdiye kadar tüm depremler, etkinleşen fay hattı üzerinde aynı kırılma mekanizmasına sahipti. Bugün ise küçük bir farklılık var; bu da belki de şimdiye kadar etkinleşen sismik bölgenin doğusunda, küçük boyutlarda bir komşu fayın harekete geçmiş olabileceğini gösteriyor."

Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

"DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Salı sabahı SKAI'ye konuşan Jeodinamik Enstitüsü müdür yardımcısı Vassilis Karastathis ise herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek "5.3, birkaç gün önce yaşadığımız 5.2'den farklı değil." açıklamasında bulundu.

Ege Denizi’nde 5’ten büyük depremler! Uzman isimden korkutan uyarı: İlk kez kırılma şekli değişti! Komşu fayı da harekete geçirebilir

Sismolog Akis Tselentis ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sismik hareketlilikte herhangi bir azalma olsa bile dikkatli olmaya devam edin. Daha gidecek çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.