Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan uyarı
Ege Denizi'nde son 24 saatte meydana gelen 4 üzerindeki peş peşe depremler tedirgin etti. En son saat 15:55 sıralarında yaşanan 4,8'lik depremin ardından akıllara "Büyük deprem mi geliyor" sorusu geldi. Prof. Dr. Naci Görür "Ege kıyılarında yaşayan vatandaşlarımız dikkatli olsun" derken Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Daha büyük depremleri tetikleyebilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan'ın Santorini Adası'nda okullar bir gün tatil edildi.
Giriş Tarihi: 02.02.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:09