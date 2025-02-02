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Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan uyarı

Ege Denizi'nde son 24 saatte meydana gelen 4 üzerindeki peş peşe depremler tedirgin etti. En son saat 15:55 sıralarında yaşanan 4,8'lik depremin ardından akıllara "Büyük deprem mi geliyor" sorusu geldi. Prof. Dr. Naci Görür "Ege kıyılarında yaşayan vatandaşlarımız dikkatli olsun" derken Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Daha büyük depremleri tetikleyebilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan'ın Santorini Adası'nda okullar bir gün tatil edildi.

Giriş Tarihi: 02.02.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:09
Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi?

Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler bölgede yaşayanları tedirgin ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre son 24 saatte 10'dan fazla sarsıntı yaşandı.

Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi?

4.8'LİK BİR DEPREM DAHA

AFAD, Ege Denizi'nde Atina açıklarında saat 15.55 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Sallantının 5.79 km derinlikte olduğu belirtildi.

Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi?

PEŞ PEŞE DEPREMLER NEYİN HABERCİSİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, "Enteresan depremler çünkü hep bu şekilde seyretmiyor. Bir de orta Ege'de Santorini Adası var volkanik bir ada. Buralar tarihsel olarak önemli depremler üretmiş ve volkanik faaliyetler yaratmış yerlerden bir tanesi. Bölge enteresan. Yoğun bir aktivite var. Büyük tsunamiler buralarda meydana gelebilir.

Buradaki depremleri de izleyeceğiz. Daha büyük depremi de tetikleyebilir. Sanıyorum bu depremler bir süre daha böyle devam edecek." şeklinde konuştu.

Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi?

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI: SÖZ KONUSU YERE YAKIN VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI

Prof. Dr. Naci Görür Ege Denizi'ndeki depremler sonrası fay hattına yakın illerdeki vatandaşlara bir uyarıda bulundu. Prof. Görür X'ten yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi?

SANTORİNİ ADASI'NDA EĞİTİME ARA

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi.