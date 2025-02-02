Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan uyarı

PEŞ PEŞE DEPREMLER NEYİN HABERCİSİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, "Enteresan depremler çünkü hep bu şekilde seyretmiyor. Bir de orta Ege'de Santorini Adası var volkanik bir ada. Buralar tarihsel olarak önemli depremler üretmiş ve volkanik faaliyetler yaratmış yerlerden bir tanesi. Bölge enteresan. Yoğun bir aktivite var. Büyük tsunamiler buralarda meydana gelebilir.

Buradaki depremleri de izleyeceğiz. Daha büyük depremi de tetikleyebilir. Sanıyorum bu depremler bir süre daha böyle devam edecek." şeklinde konuştu.