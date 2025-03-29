Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 30 Mart 2025 Pazar günü bayramın ilk günü idrak edilecek. Bayramda kalabalık sofralar kurulur ve birbirinden lezzetli ikramlar paylaşılır. Ramazan Bayramı tatlı tarifleri arasında en gözde seçeneklerden biri olan soğuk baklava tarifinin yapımı da son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki enfes lezzetiyle ün salmış soğuk baklava nasıl yapılır? Her tadanın tarifini mutlaka isteyeceği soğuk baklavanın yapımını paylaşıyoruz! Kağıt ve kalemler hazırsa, işte tarif sırları...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:32