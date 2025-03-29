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Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 30 Mart 2025 Pazar günü bayramın ilk günü idrak edilecek. Bayramda kalabalık sofralar kurulur ve birbirinden lezzetli ikramlar paylaşılır. Ramazan Bayramı tatlı tarifleri arasında en gözde seçeneklerden biri olan soğuk baklava tarifinin yapımı da son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki enfes lezzetiyle ün salmış soğuk baklava nasıl yapılır? Her tadanın tarifini mutlaka isteyeceği soğuk baklavanın yapımını paylaşıyoruz! Kağıt ve kalemler hazırsa, işte tarif sırları...

Giriş Tarihi: 29.03.2025 19:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:32
Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı! 30 Mart 2025 Pazar günü bayramın ilk günü kutlanacak ve o gün kalabalık sofralar kurulup, birbirinden lezzetli ikramlar paylaşılacak. Bayram tatlıları arasında ise en çok tercih edilenlerden biri şüphesiz soğuk baklava! Peki enfes lezzetiyle ün salan soğuk baklava nasıl yapılır? İşte herkesin tarifini mutlaka isteyeceği soğuk baklavanın adım adım yapılışı ve tarif sırları.

Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Baklava İçin:

  1. 1 paket baklavalık yufka (yaklaşık 40 yaprak)

  2. 200 gram tereyağı (yaklaşık 14 yemek kaşığı)

  3. 3/4 çay bardağı sıvı yağ

Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...

İç Harcı İçin:

  1. 1 su bardağı Antep fıstığı

Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...

Şerbet İçin:

  1. 2 su bardağı toz şeker

  2. 1 su bardağı su

  3. 2 su bardağı süt

Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...

Üzeri İçin:

  1. 2 yemek kaşığı kakao
  2. 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  3. 80 gram bitter çikolata (rendelenmiş)