Efil efil bir lezzet: Soğuk baklava tarifi! En kritik püf noktası...

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı! 30 Mart 2025 Pazar günü bayramın ilk günü kutlanacak ve o gün kalabalık sofralar kurulup, birbirinden lezzetli ikramlar paylaşılacak. Bayram tatlıları arasında ise en çok tercih edilenlerden biri şüphesiz soğuk baklava! Peki enfes lezzetiyle ün salan soğuk baklava nasıl yapılır? İşte herkesin tarifini mutlaka isteyeceği soğuk baklavanın adım adım yapılışı ve tarif sırları.