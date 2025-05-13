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Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025: Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Türkiye'de her yıl eczacılık mesleğinin değeri ve eczacıların sağlık sistemindeki vazgeçilmez rolünü vurgulamak amacıyla kutlanan Eczacılık Günü, 14 Mayıs'ta gündeme geldi. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar "Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki Türkiye'de Eczacılık Günü ne zaman kutlanıyor? İşte detaylar ve paylaşılabilecek en anlamlı Eczacılık Günü mesajları.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:36
Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025: Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Türkiye genelinde her yıl büyük bir takdirle kutlanan 14 Mayıs Eczacılık Günü, 2025 yılında da sağlık alanının görünmez kahramanları olan eczacılar için anlamlı mesajlar ve sözlerle gündeme geldi. Eczacılık mesleğini icra eden binlerce sağlık çalışanı bugün takdir ve minnetle anılırken, bir yandan da "Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?" sorusu sosyal medya kullanıcıları arasında yeniden tartışma konusu oldu. İşte Eczacılık Günü'nün tarihçesi, dünya genelindeki karşılığı ve 2025 yılına özel en anlamlı kutlama mesajları.

Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025: Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Eczacılık Günü Ne Zaman? 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?

Türkiye'de Eczacılık Günü her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanır. Bu tarih, 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde açılan ilk eczacılık sınıfının kuruluş günü olarak kabul edilir.

O günden bu yana akademik anlamda eczacılığın temelleri atılmış, bu meslek bilimsel bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle 14 Mayıs, Türkiye'de "Eczacılık Günü" olarak anılmakta ve çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025: Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Ancak eczacılığın küresel ölçekte de bir günü vardır. Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP), 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi'nde, kuruluş tarihleri olan 25 Eylül'ün "Dünya Eczacılık Günü" olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu öneri oy birliği ile kabul edilmiş ve tüm dünya ülkelerine ilan edilmiştir.

Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025: Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Kısacası:

14 Mayıs, Türkiye'de eczacılığın akademik başlangıcına dayanan ulusal bir gündür.

25 Eylül, tüm dünyada FIP öncülüğünde kutlanan evrensel Dünya Eczacılık Günü'dür.

Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025: Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

2025 Eczacılık Günü Kutlama Mesajları ve Anlamlı Sözler

Eczacı tanıdıklarınızı, meslektaşlarınızı ya da sosyal medya takipçilerinizi unutulmaz bir mesajla onurlandırmak isterseniz aşağıdaki sözlerden ilham alabilirsiniz:

"Sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları olan eczacılarımıza sonsuz teşekkürler… 14 Mayıs Eczacılık Gününüz kutlu olsun!"

"Bilginin, özverinin ve insan sevgisinin birleştiği noktada duran tüm eczacılarımızın günü kutlu, meslek hayatı bereketli olsun."