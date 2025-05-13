Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025: Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?
Türkiye'de her yıl eczacılık mesleğinin değeri ve eczacıların sağlık sistemindeki vazgeçilmez rolünü vurgulamak amacıyla kutlanan Eczacılık Günü, 14 Mayıs'ta gündeme geldi. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar "Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki Türkiye'de Eczacılık Günü ne zaman kutlanıyor? İşte detaylar ve paylaşılabilecek en anlamlı Eczacılık Günü mesajları.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:36