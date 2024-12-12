Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: “Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu”

Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile boşanacakları yönündeki haberler gündem olan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Şallı, markette hem alışveriş hem de pilates yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı. Market arabası ve reyon raflarından destek alarak pilates yapan Şallı'nın görüntüleri kısa sürede gündem oldu ve tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu" derken bir başkası "Bu size yakışmadı, nimetlere karşı bu şekilde davranılmaz" ifadelerini kullandı. İşte Ebru Şallı'nın tepki çeken market görüntüleri...