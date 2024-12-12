Kadraj Galeri Kadraj İkon Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: “Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu”

Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: “Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu”

Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile boşanacakları yönündeki haberler gündem olan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Şallı, markette hem alışveriş hem de pilates yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı. Market arabası ve reyon raflarından destek alarak pilates yapan Şallı'nın görüntüleri kısa sürede gündem oldu ve tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu" derken bir başkası "Bu size yakışmadı, nimetlere karşı bu şekilde davranılmaz" ifadelerini kullandı. İşte Ebru Şallı'nın tepki çeken market görüntüleri...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:19
Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu

Eski manken Ebru Şallı, son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile boşanacakları yönündeki haberlerle magazin manşetlerinde yer almıştı.

Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu

Ünlü isim bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Şallı, markette hem alışveriş hem de pilates yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı.

Ebru Şallı markette pilates yaptı o anlara tepki yağdı

Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu

Market arabası ve reyon raflarından destek alarak pilates yapan Şallı, paylaşımına "Süper market Pilatesi" notunu ekledi.

Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu

Magazin ve fan sayfaları tarafından da yayınlanan video, kısa sürede gündem oldu.

Ebru Şallı markette hem alışveriş hem pilates yaptı! O görüntülere tepki yağdı: Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma videosu

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Şallı'nın görüntülerine yorumda bularak ünlü ismi eleştirdi.

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