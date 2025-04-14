Kadraj Galeri Kadraj İkon e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuruları 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla almaya başladı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, başvuru işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Başvurusunu henüz tamamlamayan binlerce kişi, "LGS son başvuru tarihi ne zaman?", "Başvuru nasıl yapılır?" ve "Sınava kaç gün kaldı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:02
e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınav için başvuru süresini uzattı. Normal şartlarda 11 Nisan'da sona ermesi beklenen başvurular, alınan yeni kararla 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Böylece öğrenciler ve velilere ek süre tanınmış oldu.

e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

Başvurular e-Okul Üzerinden Yapılıyor

LGS başvuruları, https://eokul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabiliyor. Sisteme giriş için öğrenci kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu (ekranda çıkan rakamlar) girilerek e-Okul'a erişim sağlanıyor. Giriş sonrası öğrencinin başvuru ekranı üzerinden gerekli işlemler tamamlanabiliyor.

e-OKUL LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

Başvuru sırasında öğrencinin okul bilgileri ve sınava katılmak istediği yerleşim yeri tercihleri de sistem üzerinden kontrol ediliyor. Bu sürecin eksiksiz yürütülmesi büyük önem taşıyor.

e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

LGS Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılı LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen takvime göre, sınav iki oturum halinde uygulanacak:

Birinci Oturum: Saat 09.30'da başlayacak. Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru yöneltilecek. Bu bölüm için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

İkinci Oturum: Saat 11.30'da başlayacak. Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve bu oturumda 80 dakika süre tanınacak.

e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

Sınav Giriş Belgeleri 4 Haziran'da Verilecek
Sınav süreciyle ilgili önemli bir diğer tarih ise 4 Haziran 2025. O tarihten itibaren, sınava katılacak öğrencilere fotoğraflı sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak mühürlenip teslim edilecek.

Öğrencilerin sınav günü:

Fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesi

Geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport)

yanlarında olmadan sınava alınmayacakları bildirildi.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)