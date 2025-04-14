e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuruları 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla almaya başladı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, başvuru işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Başvurusunu henüz tamamlamayan binlerce kişi, "LGS son başvuru tarihi ne zaman?", "Başvuru nasıl yapılır?" ve "Sınava kaç gün kaldı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:02