e-Okul LGS KAYIT EKRANI 2025: MEB LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

LGS Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılı LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen takvime göre, sınav iki oturum halinde uygulanacak:

Birinci Oturum: Saat 09.30'da başlayacak. Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru yöneltilecek. Bu bölüm için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

İkinci Oturum: Saat 11.30'da başlayacak. Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve bu oturumda 80 dakika süre tanınacak.