E-Devlet TOKİ başvurusu: 5.000 TL ne zaman, hangi bankaya yatacak? 11 Kasım 2025 T.C. kimlik no 2 olanlar TOKİ peşinat ne kadar?

TOKİ 5000 TL ne zaman, hangi bankaya yatacak? TOKİ peşinat ne kadar?
E-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular dün (10 Kasım) başladı. 500 bin konutluk dev projeye e-Devlet üzerinden yoğun bir talep var. 11 Kasım 2025 itibarıyla, T.C. Kimlik numarasının son hanesi '2' olan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Başvuru yapanların en çok merak ettiği 5.000 TL'lik başvuru ücretinin hangi bankaya ve nasıl yatırılacağı oldu. Peşinat tutarı %10 olarak belirlenirken, son başvuru tarihi 19 Aralık 2025. İşte e-Devlet başvuru ekranı, il il fiyat listesi ve 5.000 TL iade süreci hakkında tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:11