E-Devlet TOKİ başvurusu: 5.000 TL ne zaman, hangi bankaya yatacak? 11 Kasım 2025 T.C. kimlik no 2 olanlar TOKİ peşinat ne kadar?

Kurada Çıkmazsa 5.000 TL İade Ne Zaman Yapılır?

Başvuru yapanların merak ettiği bir diğer konu da iade süreci. 5.000 TL'lik bu ücret, kurada adınızın çıkmaması durumunda kesinlikle iade edilir.

Proje Takvimi: Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.