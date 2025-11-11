E-Devlet TOKİ başvurusu: 5.000 TL ne zaman, hangi bankaya yatacak? 11 Kasım 2025 T.C. kimlik no 2 olanlar TOKİ peşinat ne kadar?

Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 5000 TL ne zaman, hangi bankaya yatacak? TOKİ peşinat ne kadar?

E-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular dün (10 Kasım) başladı. 500 bin konutluk dev projeye e-Devlet üzerinden yoğun bir talep var. 11 Kasım 2025 itibarıyla, T.C. Kimlik numarasının son hanesi '2' olan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Başvuru yapanların en çok merak ettiği 5.000 TL'lik başvuru ücretinin hangi bankaya ve nasıl yatırılacağı oldu. Peşinat tutarı %10 olarak belirlenirken, son başvuru tarihi 19 Aralık 2025. İşte e-Devlet başvuru ekranı, il il fiyat listesi ve 5.000 TL iade süreci hakkında tüm detaylar.

11.11.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle yürüttüğü 500 bin sosyal konutluk "Yüzyılın Konut Projesi" için başvuru maratonu resmen başladı. Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu projede, 11 Kasım 2025 (bugün) için özel bir uygulama devrede. Başvuru yoğunluğunu azaltmak için T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru alınıyor. Bugün, son hanesi '2' olan vatandaşlar başvurularını tamamlayabilecek. Peki, başvuruda kritik bir adım olan 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) başvuru ücreti ne olacak? Bu para hangi bankaya, ne zaman yatırılacak? Kurada çıkmazsa iade alınacak mı? %10 peşinat ne kadar tutuyor? İşte adım adım tüm soruların yanıtları.

En Kritik Soru: 5.000 TL Başvuru Ücreti Hangi Bankaya, Nasıl Yatacak?

Vatandaşların aklındaki ilk soru 5.000 TL'lik başvuru ücreti. Bu ücret, projenin ciddiyetini sağlamak ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin başvurmasını teşvik etmek amacıyla talep ediliyor.

Ödeme Yöntemi Şöyle İşliyor:

Başvuru e-Devlet üzerinden (T.C. Kimlik No ve şifre ile) "Konut / İş Yeri Başvurusu" ekranından yapılır.

Tüm adımlar (il, ilçe, kategori, kişisel bilgiler) eksiksiz doldurulur.

Başvuru formunu onayladığınız son aşamada, sistem size özel bir IBAN numarası atar.

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı
Bu IBAN numarası, TOKİ'nin anlaşmalı olduğu bankalara (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.) aittir.

Size verilen bu IBAN'a, belirtilen süre içinde (genellikle 24 saat) 5.000 TL'yi EFT, Havale veya ATM yoluyla yatırmanız gerekir.

Önemli Not: Ödeme yapılmadan banka şubesine gitmenin bir anlamı yoktur. Önce e-Devlet başvurusu tamamlanmalı ve IBAN alınmalıdır. Ödeme süresinde yapılmazsa, e-Devlet başvurunuz otomatik olarak iptal edilir.

e-Devlet TOKİ başvuru ekranı için tıklayın

Kurada Çıkmazsa 5.000 TL İade Ne Zaman Yapılır?

Başvuru yapanların merak ettiği bir diğer konu da iade süreci. 5.000 TL'lik bu ücret, kurada adınızın çıkmaması durumunda kesinlikle iade edilir.

Proje Takvimi: Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.