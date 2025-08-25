Kadraj Galeri Kadraj İkon E-devlet giriş: ÖSYM 2025 YKS üniversite taban-tavan puanlar: Başarı sıralaması açıklandı mı?

2025 YKS üniversite kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? Ne zaman, hangi kaynaklardan sorgulanır, kontenjan durumu ve başarı sıralamaları hakkında merak edilen tüm sorular bu haberde!

Giriş Tarihi: 25.08.2025 15:08
2025 YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos 2025, saat 09:45 itibarıyla ÖSYM'nin sonucu görüntüleme sisteminde erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bu sonuçlara ulaşabiliyorlar.

TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Hayır, henüz resmi olarak açıklanmadı. 2025 yılına ait kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alıyor ve bu kılavuz 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında erişime sunuldu.

2024 VERİLERİNE GÖRE TAHMİNİ TABAN PUANLAR

Bir kurumun derlediği bilgilere göre, 2025 için henüz net puanlar yok; ancak 2024 verilerine göre hazırlanmış tahmini aralıklar şu şekilde:

2 yıllık (önlisans) bölümler (tablo 3): Devlet üniversitelerinde bazı programlar 200-220 puan aralığından alım yapabilmektedir.

2 ve 4 yıllık bölümlerde (tablo 4): 220-250 puan aralığında hem önlisans hem düşük puanlı lisans programları tercihe açık olabilir; bazı 4 yıllık açıköğretim ve kamu yönetimi gibi bölümler de bu aralıktadır.

4 yıllık bölümler (lisans): 250-280 puan aralığında Hemşirelik (bazı vakıf üniversitelerinde burslu), Sosyoloji, Tarih, İktisat / İşletme, Rekreasyon ve benzeri sosyal bilim programları yer alabilir.