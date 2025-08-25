E-devlet giriş: ÖSYM 2025 YKS üniversite taban-tavan puanlar: Başarı sıralaması açıklandı mı?

2025 YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos 2025, saat 09:45 itibarıyla ÖSYM'nin sonucu görüntüleme sisteminde erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bu sonuçlara ulaşabiliyorlar. TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI? Hayır, henüz resmi olarak açıklanmadı. 2025 yılına ait kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan 'Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alıyor ve bu kılavuz 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında erişime sunuldu. 2024 VERİLERİNE GÖRE TAHMİNİ TABAN PUANLAR Bir kurumun derlediği bilgilere göre, 2025 için henüz net puanlar yok; ancak 2024 verilerine göre hazırlanmış tahmini aralıklar şu şekilde: 2 yıllık (önlisans) bölümler (tablo 3): Devlet üniversitelerinde bazı programlar 200-220 puan aralığından alım yapabilmektedir. 2 ve 4 yıllık bölümlerde (tablo 4): 220-250 puan aralığında hem önlisans hem düşük puanlı lisans programları tercihe açık olabilir; bazı 4 yıllık açıköğretim ve kamu yönetimi gibi bölümler de bu aralıktadır. 4 yıllık bölümler (lisans): 250-280 puan aralığında Hemşirelik (bazı vakıf üniversitelerinde burslu), Sosyoloji, Tarih, İktisat / İşletme, Rekreasyon ve benzeri sosyal bilim programları yer alabilir. 2025 YKS TABAN PUANLARI: 2025 yılı için YKS taban puanları şu an için belli değildir. Taban puanlar 2024 verilerine göre hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel kılavuzu esas alınmalıdır. Puanlar, kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sırasına göre değişebilir. 2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3) 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4) YKS'DE TERCİH YAPMAYANLAR EK TERCİH HAKKINI KULLANABİLİR Mİ? 2025 YKS EK YERLEŞTİRME SÜRECİ Üniversiteye yerleşmek isteyen binlerce öğrenci için YKS süreci sadece sınavla bitmiyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlıyor ve adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini yapıyor. Ancak kimi öğrenciler ilk tercih döneminde çeşitli nedenlerle tercih yapmıyor ya da yaptığı tercihlerden yerleşemiyor. Bu noktada akıllara gelen en önemli soru şu: 'Tercih yapmayanlar ek tercih hakkını kullanabilir mi?' 2025 YKS için ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlar ve önceki yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, tercih yapmayan adayların da ek tercih döneminde başvuru yapma şansı bulunduğu görülüyor. Ek yerleştirme süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra ilan edilen boş kontenjanlara göre düzenleniyor. İLK TERCİH DÖNEMİNDE TERCİH YAPMAYANLAR NE OLACAK? ÖSYM, tercih dönemi bittikten sonra boş kalan kontenjanları resmi internet sitesinden duyuruyor. Bu aşamada ilk tercih döneminde tercih yapmamış adaylar da sisteme giriş yaparak ek tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yani, ilk aşamada tercih yapmayan adayların ek tercih yapma hakkı kaybolmuyor. Onlar da diğer adaylarla eşit şekilde ek tercih döneminde üniversitelere başvuru yapabiliyor. 2025 YILI ÖRGÜN ÖĞRETİM KONTENJANLARI