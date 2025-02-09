Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş

Ceviz sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir kaynaktır. E vitamini, melatonin ve polifenoller (vücuttaki iltihaplanmayı azaltan güçlü antioksidanlar) kombinasyonu sayesinde ceviz diğer tüm kuru yemişlere göre daha fazla antioksidan aktivitesine sahiptir.