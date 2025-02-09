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Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş

Günümüzde sağlıklı yaşam trendlerinin en popüler öğelerinden biri haline gelen ceviz yalnızca lezzetli değil aynı zamanda vücuda sağladığı sayısız faydayla da dikkat çekiyor. Antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri ve vitaminler açısından zengin olan ceviz kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok alanda önemli olumlu etkiler sunuyor. Yapılan araştırmalar ceviz tüketiminin kolesterolü düşürmekten hafızayı güçlendirmeye kadar geniş bir yelpazede sağlık yararları sağladığını gösteriyor. İşte konuya dair uzman açıklamaları.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:24
Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş

Ceviz sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir kaynaktır. E vitamini, melatonin ve polifenoller (vücuttaki iltihaplanmayı azaltan güçlü antioksidanlar) kombinasyonu sayesinde ceviz diğer tüm kuru yemişlere göre daha fazla antioksidan aktivitesine sahiptir.

Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş

Antioksidan Gücüyle Beyin Sağlığını Destekler

New York Post'ta yer alan habere göre, polifenoller serbest radikal hasarına ve oksidatif strese karşı koruma sağlar. Bu sayede beyin sağlığını destekler ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Ceviz beyin sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır.

Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş

İltihaplanmaya Karşı Etkili: Omega-3 Yağ Asitleri

Bir avuç ceviz (yaklaşık 185 kalori) 2.5 gram omega-3 yağ asidi içerir. Bu sağlıklı yağ asitleri iltihaplanmaya karşı etkili olup kalp hastalıkları, Tip 2 diyabet ve kanser gibi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Oksidatif stresin tetiklediği iltihaplanma, birçok sağlık sorununa yol açmaktadır.

Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş

Kolesterolü Düşürür

2022 yılında yapılan bir çalışmada, 60 yaş üstü sağlıklı bireylerin cevizle zenginleştirilmiş bir öğün tükettiklerinde LDL kolesterolünün önemli ölçüde azaldığı bulunmuştur. Yüksek miktarda bulunan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü, kalp hastalıkları, inme ve diyabet gibi olumsuz sağlık koşullarıyla ilişkilendirilir.

Araştırmacılar, orta yaş ve üzerindeki bireylerin, cevizleri zeytinyağıyla değiştirerek, düşük yağlı bir Akdeniz tarzı diyette kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini önermektedirler.

Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş

Bir araştırma cevizlerin iştahı kontrol etmeye yardımcı olduğunu ve beyin üzerinde yiyecek sinyallerine nasıl tepki verdiğini değiştirdiğini gösterdi.