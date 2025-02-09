Duyunca her gün avuç avuç ceviz yiyeceksiniz! Meğer kansere karşı koruyormuş
Günümüzde sağlıklı yaşam trendlerinin en popüler öğelerinden biri haline gelen ceviz yalnızca lezzetli değil aynı zamanda vücuda sağladığı sayısız faydayla da dikkat çekiyor. Antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri ve vitaminler açısından zengin olan ceviz kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok alanda önemli olumlu etkiler sunuyor. Yapılan araştırmalar ceviz tüketiminin kolesterolü düşürmekten hafızayı güçlendirmeye kadar geniş bir yelpazede sağlık yararları sağladığını gösteriyor. İşte konuya dair uzman açıklamaları.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:24