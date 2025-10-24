Dünyanın sonu geliyordu: Güneş Silahı'nın korkunç sırrı!
İkinci Dünya Savaşı'nın son demlerinde yenilgiyi kabullenmeyen Nazi Almanyası'nın 'Wunderwaffe' (Harika Silah) takıntısı, bilim kurgu filmlerini bile gölgede bırakan 'Sonnengewehr' projesini doğurdu. Yörüngeye yerleştirilecek dev bir ayna ile Güneş ışınlarını tek bir noktada toplayıp yeryüzündeki şehirleri ve hedefleri küle çevirmek. Dünya'dan 8.200 kilometre yukarıda kalıcı bir yörüngede konumlandırılacaktı! Proje devasa boyutlarda Dünya atmosferi dışındaki uzay koşullarına dayanıklı bir 'uzay istasyonu' kurmayı ve buraya özel bir odaklama sistemi entegre etmeyi içeriyordu. Güneş'in gücünü yeryüzüne indirmeyi hedefleyen bu 'Harika Silah'ın' bilimsel temelleri ve dehşet verici planının tüm detaylarını incelemeye hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:20