Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Dünyanın en uzun yaşayan 5 ülkesi açıklandı! Herkes Japonya sandı ama zirve el değiştirdi
Dünyanın en uzun yaşayan 5 ülkesi açıklandı! Herkes Japonya sandı ama zirve el değiştirdi
Küresel yaşam beklentisi verilerinin güncellenmesiyle birlikte dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri listesi yeniden şekillendi. Yıllardır bu alanda ilk akla gelen Japonya, bu kez zirveyi başka bir ülkeye bırakırken, listenin tepesindeki sürpriz değişim uzun ve sağlıklı yaşamın yalnızca genetik değil yaşam tarzı, sağlık sistemi ve çevresel faktörlerle de yakından ilişkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte dünyanın en uzun ömürlü 5 ülkesi!
Giriş Tarihi: 20.12.2025 16:54