Dünyanın en uzun yaşayan 5 ülkesi açıklandı! Herkes Japonya sandı ama zirve el değiştirdi

Küresel yaşam beklentisi verilerinin güncellenmesiyle birlikte dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri listesi yeniden şekillendi. Yıllardır bu alanda ilk akla gelen Japonya, bu kez zirveyi başka bir ülkeye bırakırken, listenin tepesindeki sürpriz değişim uzun ve sağlıklı yaşamın yalnızca genetik değil yaşam tarzı, sağlık sistemi ve çevresel faktörlerle de yakından ilişkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte dünyanın en uzun ömürlü 5 ülkesi!

Giriş Tarihi: 20.12.2025 16:54
Prof. Karin Modig, The Conversation platformunda kaleme aldığı yazısında, 100 yaş ve üzerine ulaşan bireylerin ağır hastalıklara karşı olağanüstü bir dayanıklılık sergilediğini vurguladı. Modig'e göre bu grup, yaşlılık döneminde görülen birçok ciddi sağlık sorunundan büyük ölçüde uzak kalıyor. İşte dünyanın en uzun yaşayan ülke sıralaması!

İSVEÇ'TEN UZUN SOLUKLU TAKİP ÇALIŞMALARI

Bu görüşü destekleyen bulgular İsveç'te yürütülen iki geniş kapsamlı araştırmadan geldi. İlk çalışmada, 1912-1922 yılları arasında dünyaya gelen 170 bini aşkın kişi, ileri yaşlarından yaşamlarının sonuna kadar takip edildi.

Araştırma sonuçları, 100 yaşına ulaşan bireylerin yalnızca yüzde 4'ünün 85 yaşına kadar inme geçirdiğini ortaya koydu. Buna karşılık, 90-99 yaş aralığında hayatını kaybedenlerde bu oranın yaklaşık yüzde 10 olduğu belirlendi.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDA BÜYÜK FARK

Daha geniş örneklemle yürütülen ikinci araştırma ise kalp-damar hastalıkları açısından çarpıcı bir tablo sundu. Çalışmaya göre, 80 yaşındaki centenarianların yalnızca yüzde 8'inde kalp ve damar rahatsızlıkları görülürken, 85 yaşında yaşamını yitiren bireylerde bu oran yüzde 15'in üzerine çıktı. Bulgular, uzun ömürlü bireylerin sağlık açısından belirgin bir avantaja sahip olduğunu gözler önüne serdi.

DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN 5 ÜLKESİ

1) Monako: 86,5 yıl