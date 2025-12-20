Dünyanın en uzun yaşayan 5 ülkesi açıklandı! Herkes Japonya sandı ama zirve el değiştirdi

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDA BÜYÜK FARK

Daha geniş örneklemle yürütülen ikinci araştırma ise kalp-damar hastalıkları açısından çarpıcı bir tablo sundu. Çalışmaya göre, 80 yaşındaki centenarianların yalnızca yüzde 8'inde kalp ve damar rahatsızlıkları görülürken, 85 yaşında yaşamını yitiren bireylerde bu oran yüzde 15'in üzerine çıktı. Bulgular, uzun ömürlü bireylerin sağlık açısından belirgin bir avantaja sahip olduğunu gözler önüne serdi.